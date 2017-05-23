Арман Оспанов: Через два-три боя хочу попробовать себя в чемпионском поединке
Казахстанский боец смешанных единоборств Арман Оспанов, получивший бонус за лучший нокаут на турнире ACB 61 в бою с японцем Тайчи Накажиму, дал интервью «Вестнику ММА», передает корреспондент Vesti.kz.
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— Спортсмену в любой позиции нужно быть готовым. Я постоянно совершенствуюсь. Хоть ты чемпион мира или олимпийский чемпион, надо постоянно улучшать свои навыки. У меня была отработка. Дома отрабатывал удар с разворота, чтобы пополнить свой арсенал.
Я не планировал этот нокаут. Во втором раунде я сделал сюрприз, кинул ногу и попал в челюсть, — отметил Оспанов.
— Арман, тебя дико поддерживала публика. Причем, что это
— Казахи везде (смеется). Их поддержка чувствовалась. В этом карде от Казахстана бился только я, и они приехали поддержали меня. Со мной брат приехал, тоже поддерживал меня. Их поддержка чувствовалась и мотивировала меня.
— У тебя восемь побед. Ты идешь без поражений. Не давит ли это на тебя?
— У казахов есть пословица, смысл которой — можно споткнуться. Такое в жизни бывает. Я постоянно тренируюсь, пашу. У меня есть семья, которую мне нужно кормить. Я иду к своей цели. Я три раза выиграл чемпионат мира по боевому самбо. Любительский опыт набрал, теперь хочу показать себя в профессионалах. В дальнейшем будет видно.
— С кем бы ты хотел подраться?
— Если честно не задумывался. Мы подумаем и решим. Алексей Полпуднев и Тиаго Таварес писали в Instagram, хотели встретится. Посмотрим. В дальнейшем, я планирую держать пост и побыть с семьей.
— А когда следующей бой планируешь?
— Говорят, в сентябре будет в Казахстане. Хочу биться в своей стране.
— Сколько ты боев должен провести, чтобы получить шанс биться за титул?
— Не знаю. Думаю, хотя бы два или три боя провести, делая такие нокауты, а затем попробовать себя в чемпионском бою. Я бы хотел сказать своим подписчикам в Instagram, что не нужно говорить плохо про спортсменов — кавказцы такие, казахи такие или русские такие. Все мы люди. Надо свою человечность сохранить. Мы, спортсмены, тренируемся и не нужно указывать и тыкать. Нужно сохранять человечность. Своих болельщиков хочу поблагодарить за поддержку. Не будьте клавиатурными героями!
Отметим, бой Оспанова против Накажиму на турнире ACB 61 в
На счету 27-летнего Оспанова, который дебютировал в ACB, теперь восемь побед в смешанных единоборствах. Он
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