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23 мая 2017, 13:41 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Шлеменко: Думаю, Исмагулов победит Дивнича в бою за титул M-1

Капитан команды «Новый Поток» Александр Шлеменко поделился своими ожиданиями от поединка за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе между Дамиром Исмагуловым и Максимом Дивничем, который состоится 26 мая на турнире M-1 Challenge 78 в Оренбурге.

«Этот бой вызывает большой интерес, и в нем есть настоящая интрига. То, что он будет проходить в формате пять раундов по пять минут, — это сложность и для одного бойца, и для второго. В большей степени, конечно, для Дамира, потому что у него, в отличие от Максима, нет опыта пятираундовых титульных поединков и подготовки к ним. Оба соперника любят проводить бои в стойке, но уверен, что Дамир посильнее в борьбе и ударная техника у него более разнообразная. Плюс если Исмагулову удастся как следует подготовиться к этому бою, подойти в лучших своих кондициях, то бой для него будет простым. Подводя итог, считаю, что именно Дамир должен завоевать столь желанный для него чемпионский пояс, — рассказал Шлеменко Mixfight.
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