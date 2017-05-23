Шлеменко: Думаю, Исмагулов победит Дивнича в бою за титул M-1

«Этот бой вызывает большой интерес, и в нем есть настоящая интрига. То, что он будет проходить в формате пять раундов по пять минут, — это сложность и для одного бойца, и для второго. В большей степени, конечно, для Дамира, потому что у него, в отличие от Максима, нет опыта пятираундовых титульных поединков и подготовки к ним. Оба соперника любят проводить бои в стойке, но уверен, что Дамир посильнее в борьбе и ударная техника у него более разнообразная. Плюс если Исмагулову удастся как следует подготовиться к этому бою, подойти в лучших своих кондициях, то бой для него будет простым. Подводя итог, считаю, что именно Дамир должен завоевать столь желанный для него чемпионский пояс, — рассказал Шлеменко Mixfight.