Вместо Мясникова в М-1 Challenge 79 примет участие Оленичев
Российский боец Валерий Мясников не примет участие в турнире М-1 Challenge 79 по причине травмы.
На замену ему заявлен Олег Оленичев из клуба «Ратиборец», который встретится соперником Мясникова — Эноком Солвесом Торресом.
Напомним, М-1 Challenge 79 состоится 1 июня в Петербурге.
Олег Оленичев — победитель всероссийского турнира «Золотой тигр» и становился бронзовым призером на международном турнире по
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