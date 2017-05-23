Международная ассоциация ММА накажет бойцов Хирамагомедовых за избиение Габдуллина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У нас состоится собрание, мы будем обсуждать и применим санкции, — сказал Финкельштейн. — Такие действия позорят наш спорт, это просто непозволительно. Конечно, это не имеет отношения к нашей ассоциации, но такое поведение неприемлемо. Есть официальные правила оспаривания решения судей, а так ведь каждый будет ходить и морду бить судьям».

«За такие вещи вообще в тюрьму нужно сажать», — добавил собеседник агентства.

Боец смешанных единоборств (ММА) Гаджимурад Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. После поединка боец выразил несогласие с итоговым результатом поединка и пришел в номер гостиницы к Габдуллину вместе со своим братом, в ходе обсуждения он нанес удар функционеру, в результате которого Габдуллин получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга. Глава бойцовского клуба «Крепость» Магомед Кадиев сообщил ТАСС, что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело. Уже по прилету в Москву Габдуллин был экстренно госпитализирован.