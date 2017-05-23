Дамир Исмагулов и Максим Дивнич будут биться за пояс чемпиона M-1 Challenge

После того, как стало известно, что Абукар Яндиев временно берет паузу в выступлениях в MMA, и титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе становится вакантным, принято решение провести бой между ближайшими претендентами. 26 мая в Оренбурге на турнире M-1 Challenge 78 экс-чемпион Максим Дивнич (13−2) из Москвы выйдет на ринг с Дамиром Исмагуловым (8−2) из Нового Потока.

Дивнич в своем последнем бою уверенно разобрался с чемпионом различных американских промоушенов Кеоном Колдвелом. Тогда бой закончился техническим нокаутом в Дивнича. Всего в карьере россиянина нокаутов уже восемь. В мае 2015 года именно в Оренбурге он потерпел первое поражение в профессиональной карьере и потерял пояс чемпиона M-1 Challenge в легком весе. Спустя два года спортсмен вновь едет на Битву в сердце континента.

Исмагулов после поражения от Рамазана Эсенбаева одержал пять побед подряд. И уже давно буквально требовал от руководства M-1 Global дать ему титульный бой. Теперь его требование выполнено.

Еще топовый легковес M-1 Global Артем Дамковский по состоянию здоровья взял паузу в выступлениях на несколько месяцев и, скорее всего, осенью именно он бросит вызов новому чемпиону.

(12+).