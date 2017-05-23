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23 мая 2017, 8:17 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

На турнире по тайскому боксу бойцы одновременно отправили друг друга в нокдаун

На турнире по тайскому боксу Max Muay Thai в Таиланде оба бойца отправили друг друга в нокдаун.

Дориан Прайс и Джонатан Леко одновременно провели точные удары в голову и оказались на настиле. Рефери начал параллельный отсчёт обоим бойцам, и Прайс сумел подняться до счёта «десять» и одержал победу, так как его соперник вовремя встать не смог.

«Я плохо помню эпизод, но рад, что он всем понравился. Обычно я отдыхаю три дня после боя, но в этот раз мне понадобится неделя. Рад, что мы всех развлекли», — цитирует Прайса Bloody Elbow.
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