На турнире по тайскому боксу бойцы одновременно отправили друг друга в нокдаун

Дориан Прайс и Джонатан Леко одновременно провели точные удары в голову и оказались на настиле. Рефери начал параллельный отсчёт обоим бойцам, и Прайс сумел подняться до счёта «десять» и одержал победу, так как его соперник вовремя встать не смог.

«Я плохо помню эпизод, но рад, что он всем понравился. Обычно я отдыхаю три дня после боя, но в этот раз мне понадобится неделя. Рад, что мы всех развлекли», — цитирует Прайса Bloody Elbow.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It happened again – doubler! knock down & knock out<br>Dorian Price Ko's Jonathan Lecat – Max MT <a href="https://t.co/9mRXvtmjqb">pic.twitter.com/9mRXvtmjqb</a></p>— Jolassanda (@Jolassanda) <a href="https://twitter.com/Jolassanda/status/866302204621225984">21 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>