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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29824599/
22 мая 2017, 13:01 | Летние: Единоборства | Вести.Ru

ММА. Кямран Аббасов вырвал победу у бразильца Абдалла

В Краснодаре прошел четвертый этап турнира по смешанным единоборствам Prime Selection-2017. В центральном в супер-бою в категории до 77 кг россиянин Кямран Аббасов одержал победу раздельным решением судей над именитым бразильцем Луизом Абдалла.

В Краснодаре прошел четвертый этап турнира по смешанным единоборствам Prime Selection-2017. В центральном в <nobr>супер-бою</nobr> в категории до 77 кг россиянин <span class=error>Кямран</span> <span class=error>Аббасов</span> одержал победу раздельным решением судей над именитым бразильцем <span class=error>Луизом</span> <span class=error>Абдалла</span>. Увеличить
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Бразилец с начала поединка выбрал контратакующую тактику, навязав Аббасову вязкий бой на выносливость. Атаки хозяина площадки Абдалла «сушил» одну за другой, не давая возможности перевести бой в партер. В концовке первого раунда «Профессор» из Бразилии точно рассчитав, дважды достав россиянина точными ударами правой прямой.

Во втором раунде Аббасов увеличил напор, но провести тейкдаун ему не хватало сил. В заключительном раунде Кямран оказался точнее, однако, измотать Луиза так и не смог, и даже заставил в концовке поклонников понервничать после пропущенного удара ногой в голову.

Также в рамках краснодарского этапа Prime Selection-2017 определились финалисты проекта в четырех весовых категориях. Ими стали Хамзат Джабраилов (вес до 57 кг), Асламбек Каров (до 61 кг), Юнус Ахмедов (до 77 кг), Ибрагим Магомедов и Евгений Беляев (до 84 кг).

В категории до 100 кг определились участники полуфиналом сезона: Михаил Алахвердян, Адам Богатырёв, Денис Езута и Сослан Джабиев. Следующий этап турнира пройдет 15 июня также в столице Кубани.
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