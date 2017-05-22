ММА. Кямран Аббасов вырвал победу у бразильца Абдалла

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Бразилец с начала поединка выбрал контратакующую тактику, навязав Аббасову вязкий бой на выносливость. Атаки хозяина площадки Абдалла «сушил» одну за другой, не давая возможности перевести бой в партер. В концовке первого раунда «Профессор» из Бразилии точно рассчитав, дважды достав россиянина точными ударами правой прямой.

Во втором раунде Аббасов увеличил напор, но провести тейкдаун ему не хватало сил. В заключительном раунде Кямран оказался точнее, однако, измотать Луиза так и не смог, и даже заставил в концовке поклонников понервничать после пропущенного удара ногой в голову.

Также в рамках краснодарского этапа Prime Selection-2017 определились финалисты проекта в четырех весовых категориях. Ими стали Хамзат Джабраилов (вес до 57 кг), Асламбек Каров (до 61 кг), Юнус Ахмедов (до 77 кг), Ибрагим Магомедов и Евгений Беляев (до 84 кг).

В категории до 100 кг определились участники полуфиналом сезона: Михаил Алахвердян, Адам Богатырёв, Денис Езута и Сослан Джабиев. Следующий этап турнира пройдет 15 июня также в столице Кубани.