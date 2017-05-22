Казахстанцы завоевали девять медалей на чемпионате Европы по киокушинкай-кан карате
Во Французском городе Лион завершился чемпионат и первенство Европы по
киокушинкай-кан карате, где казахстанцы завоевали 3 серебряных и 6 бронзовых медалей, сообщает Zakon.kz.
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Сборная команда Республиканской Национальной Федерации
Среди мужчин, в весе до 70 кг на татами вышел двукратный обладатель Кубка Казахстана, боец из Атырауской области Андрей Котов который дошел до финала побеждая сильных бойцов Европы и в полуфинале победив действующего чемпиона Европы Россиянина Кирила Псарева. К сожалению, в финале фортуна улыбнулась другому Российскому спортсмену Алиму Юнусову, которому уступил Андрей и заработал серебро. В весовой категории до 80 кг удостоился бронзовой медали Ерболат Канапин из Акмолинской области.
Так же хорошо выступили и были практически в шаге от победы в весе до 80 кг Данияр Алимусинов из Астаны, который практически избил соперника из Испании, но увы судьи подняли флажки не в нашу сторону. В женской категории в весе до 55 кг отлично выступила чемпионка Казахстана из Акмолинской области Узакбаева Наркыз, которая спорным решением не прошла до полуфинала.
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