Атырауский каратист завоевал «серебро» на чемпионате Европы
Боец из Атырау завоевал «серебро» во Франции, где проходил чемпионат Европы по
киокушинкай-кан каратэ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Чемпионат завершился в воскресенье во французском Лионе. Участие в нем принял наш Андрей Котов, являющийся двукратным победителем Кубка Казахстана по этому виду борьбы. В полуфинале Андрей победил чемпиона Европы Кирилла Псарева из России, однако в финале уступил еще одному представителю этой страны Алиму Юнусову», — сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат Бекет.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter