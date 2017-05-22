Атырауский каратист завоевал «серебро» на чемпионате Европы

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«Чемпионат завершился в воскресенье во французском Лионе. Участие в нем принял наш Андрей Котов, являющийся двукратным победителем Кубка Казахстана по этому виду борьбы. В полуфинале Андрей победил чемпиона Европы Кирилла Псарева из России, однако в финале уступил еще одному представителю этой страны Алиму Юнусову», — сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат Бекет.