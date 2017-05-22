Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29822415/
22 мая 2017, 10:38 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Атырауский каратист завоевал «серебро» на чемпионате Европы

Боец из Атырау завоевал «серебро» во Франции, где проходил чемпионат Европы по киокушинкай-кан каратэ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Боец из <span class=error>Атырау</span> завоевал серебро во Франции где проходил чемпионат Европы по <nobr>киокушинкай-кан</nobr> каратэ передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Чемпионат завершился в воскресенье во французском Лионе. Участие в нем принял наш Андрей Котов, являющийся двукратным победителем Кубка Казахстана по этому виду борьбы. В полуфинале Андрей победил чемпиона Европы Кирилла Псарева из России, однако в финале уступил еще одному представителю этой страны Алиму Юнусову», — сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат Бекет.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 2 новости  Все новости
21 мая

«GGG прикончит тебя!». Реакция болельщиков на высказывания Мэйвезера о Головкине

10 причин почему Головкин побьет «Канело»

Абдулманап Нурмагомедов: «Для меня Головкин - почти идеальный боец»