Емельяненко пообещал лично следить за ситуацией с избиением вице-президента Союза ММА

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Гаджимурад Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. После поединка боец выразил несогласие с итоговым результатом поединка и пришел в номер гостиницы к Габдуллину вместе со своим братом, в ходе обсуждения он нанес удар функционеру, в результате которого Габдуллин получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга. Глава бойцовского клуба «Крепость» Магомед Кадиев сообщил ТАСС, что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело. Уже по прилету в Москву Габдуллин был экстренно госпитализирован.

«Инцидент, который произошел в Астане, нельзя оставлять без внимания, поведение братьев Хирамагомедовых не должно остаться безнаказанным, — сказал Емельяненко. — Их действия, выполненные исподтишка, не достойны спортсменов, представляющих родину на международных аренах. Ни у одного из руководителей или судей Союза ММА России не может быть конфликта со спортсменом союза, все знают правила: если боец или команда не согласны с судейским решением, то необходимо подавать протест. Не бежать разбираться к судейскому столу, а цивилизованно и в установленном порядке решать свой вопрос».

«Радмир Габдуллин — честный и справедливый человек, — продолжил Емельяненко. — Его приглашают работать главным судьей на любительских и профессиональных турнирах, Радмир — опытный судья и заслуживает уважения. Союз ММА России разбирается с данным инцидентом, я буду лично следить за развитием ситуации. В субботу соберется этическая комиссия, которая будет состоять из членов президиума и тренерского штаба».

«Сейчас с уверенностью могу сказать, что ни один из спортсменов, участвовавших в инциденте, не будет принимать участие в турнирах, проходящих под эгидой Союза ММА России», — подытожил глава союза.

Гаджимурад Хирамагомедов является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В активе российского бойца пять побед и два поражения в профессиональной карьере. Гамзат Хирамагомедов является членом сборной России по ММА и мастером спорта по боевому самбо. В его активе три победы и ни одного поражения в профессиональной карьере.