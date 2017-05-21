Кулаков бояться — ММА не судить
В эти выходные один бой
боксеров-профессионалов закончился двойным нокаутом, дисквалификацией и массовой дракой, а поединки по правилам ММА в Астане — нападением на судью после боя и неясными последствиями для всех участников инцидента.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бой за титул IBF в суперсреднем весе между Андрэ Дирреллом и Хосе Ускатеги закончился двумя нокаутами и массовой дракой. Все шло к тому, что Диррелл он много пропускал, не контролировал бой, а Ускатеги все наращивал преимущество. Диррелл искал возможность спастись — и она представилась в 8 раунде, когда венесуэлец отправил серию ударов в его голову одновременно с гонгом.
ЗАЩИЩАЙТЕСЬ В КАЖДЫЙ МОМЕНТ БОЯ
Парочка пришлась точно в челюсть — и, похоже, действительно это произошло после гонга. Так, во всяком случае, сказал рефери. Диррелл всем своим видом показывал, что продолжать бой не может — и
«Защищайтесь в каждый момент боя», — так звучит наставление боксерам. Гонг — не значит, что руки можно опустить. Команда рефери «стоп» или «брейк» — аналогично. Впрочем, теперь впору говорить о том, что защищаться нужно и после боя. Дядя братьев Дирреллов Леон Лоусон явно в расстроенных чувствах подошел к Ускатеги, который смотрел в сторону, и всадил в его челюсть очень приличный хук, а затем попытался продолжить — но вовремя оттащили.
Дальше — драка в зале, драка на ринге, дядя Леон исчезает в толпе, и теперь его ищет полиция.
ЗАЩИЩАЙТЕСЬ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ БОЯ
В Казахстане на турнире Fight Nights Global было не менее весело. Там был избит заместитель главы союза ММА Федора Емельяненко — судья Радмир Габдуллин.
В Астане на боях очевидно было крайне весело. Два титульных боя на шоу выдались такими неординарными, что судьям были поданы два протеста на результат судейских решений, а всем участникам — и победителям, и проигравшим, пообещали выплатить бонусное вознаграждение в один миллион рублей.
Далее монтажная склейка — и камера наблюдения фиксирует, как в гостиничный номер Радмира Габдуллина входят двое, похожие на
Спустя некоторое время — Радмир уже по прилету в Москву экстренно госпитализирован с двойным переломом челюсти и сотрясением мозга. Теперь из комментариев самого Радмира и представителей клуба «Крепость», где состоят Хирамагомедовы, можно сложить картину, где прописано давление на судей, возможные обвинения в коррупции и манипуляциях с результатом боя.
ДАВЛЕНИЕ НА СУДЕЙ
Раньше такое происходило в боксе, когда там заправляла мафия — могли угрожать боксеру и его тренеру, организовать нападение, в основном давление осуществлялось до боя. Иногда, за неподчинение, могли наказать после. С судьями — другая история.
В боксе — обычно так. Поэтому главы федераций постоянно ведут переговоры с промоутерами в духе — «Федерация назначит двоих своих судей, вы можете выбрать одного из своей страны, еще одного судью или рефери назначит соперник». И те двое «нейтральных судьи» чаще всего не являются нейтральными. Таковы правила игры, и все это знают.
БИЗНЕС, НИЧЕГО ЛИЧНОГО
Неизвестно, правда ли то, что Габдуллин, оказал влияние на результат поединка. В списках судей его самого, говорят, и не было. Но на боях — был, значит, теоретически влиять мог. И перелом челюсти, и сотрясение мозга — результат этих подозрений и не сложившегося разговора после боя, помноженного на обострившееся у бойца чувство справедливости.
Бои — это бизнес. И справедливости в нем, руководствуясь этой логикой, быть не может, как не могут все сразу с разными интересами быть победителями. Здесь оказывать давление на судей — часть игры. Но устраивать драки с судьями после — нарушение правил. Не всегда есть уважение к судье, но его неприкосновенность — это основа, на которое держится слишком многое, и шатать этот фундамент вредно для всех и каждого. Это база взаимоотношений и бизнеса в боях.
А справедливость — это уже личное, часть восприятия. В мире бокса те, кто руководствуются личным и отказывается играть по правилам — очень быстро оказываются вне системы. Но в России пока система не сложилась. Пока это так — возможно, лучше судьям передвигаться с вооруженной охраной, так как все очень легко может снова повториться. Так у нас и судьи закончатся.
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