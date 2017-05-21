К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бой за титул IBF в суперсреднем весе между Андрэ Дирреллом и Хосе Ускатеги закончился двумя нокаутами и массовой дракой. Все шло к тому, что Диррелл он много пропускал, не контролировал бой, а Ускатеги все наращивал преимущество. Диррелл искал возможность спастись — и она представилась в 8 раунде, когда венесуэлец отправил серию ударов в его голову одновременно с гонгом.

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ В КАЖДЫЙ МОМЕНТ БОЯ

Парочка пришлась точно в челюсть — и, похоже, действительно это произошло после гонга. Так, во всяком случае, сказал рефери. Диррелл всем своим видом показывал, что продолжать бой не может — и выпросил-таки дисквалификацию для Ускатеги. Отлично сработано. В свое время примерно так же он выпросил дисквалификацию Артура Абрахама — 7 лет назад.

«Защищайтесь в каждый момент боя», — так звучит наставление боксерам. Гонг — не значит, что руки можно опустить. Команда рефери «стоп» или «брейк» — аналогично. Впрочем, теперь впору говорить о том, что защищаться нужно и после боя. Дядя братьев Дирреллов Леон Лоусон явно в расстроенных чувствах подошел к Ускатеги, который смотрел в сторону, и всадил в его челюсть очень приличный хук, а затем попытался продолжить — но вовремя оттащили.

Дальше — драка в зале, драка на ринге, дядя Леон исчезает в толпе, и теперь его ищет полиция.

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ БОЯ

В Казахстане на турнире Fight Nights Global было не менее весело. Там был избит заместитель главы союза ММА Федора Емельяненко — судья Радмир Габдуллин.

В Астане на боях очевидно было крайне весело. Два титульных боя на шоу выдались такими неординарными, что судьям были поданы два протеста на результат судейских решений, а всем участникам — и победителям, и проигравшим, пообещали выплатить бонусное вознаграждение в один миллион рублей.

Далее монтажная склейка — и камера наблюдения фиксирует, как в гостиничный номер Радмира Габдуллина входят двое, похожие на братьев-бойцов Гаджимурада и Гамзата Хирамагомедовых. Гаджимурад как раз проиграл Георгию Кичигину и мог находить примерно в том же состоянии, что дядя Дирреллов.

Спустя некоторое время — Радмир уже по прилету в Москву экстренно госпитализирован с двойным переломом челюсти и сотрясением мозга. Теперь из комментариев самого Радмира и представителей клуба «Крепость», где состоят Хирамагомедовы, можно сложить картину, где прописано давление на судей, возможные обвинения в коррупции и манипуляциях с результатом боя.

ДАВЛЕНИЕ НА СУДЕЙ

Раньше такое происходило в боксе, когда там заправляла мафия — могли угрожать боксеру и его тренеру, организовать нападение, в основном давление осуществлялось до боя. Иногда, за неподчинение, могли наказать после. С судьями — другая история.

Во-первых, и тогда, и сейчас — судьи всегда сами знают, как нужно отработать в том или ином бою. Чтобы получить следующее назначение к этому промоутеру, например, и повышенный гонорар. Или девушку в номер на следующий раз. Или просто есть та категория судей, которые принципиально тянут своих соотечественников, отдавая им любые спорные раунды. Там, где долгое время все было построено на лжи, иногда требуются специальные условия просто для того, чтобы судья посчитал честно — как он увидел.

В боксе — обычно так. Поэтому главы федераций постоянно ведут переговоры с промоутерами в духе — «Федерация назначит двоих своих судей, вы можете выбрать одного из своей страны, еще одного судью или рефери назначит соперник». И те двое «нейтральных судьи» чаще всего не являются нейтральными. Таковы правила игры, и все это знают.

Во-вторых, иногда никого подкупать не требуется. Потому что победа одного из бойцов более выгодна не только ему самому и его промоутеру, но и индустрии в целом. И при минимальных сомнениях принимается спорное решение в пользу «общего блага».

БИЗНЕС, НИЧЕГО ЛИЧНОГО

Неизвестно, правда ли то, что Габдуллин, оказал влияние на результат поединка. В списках судей его самого, говорят, и не было. Но на боях — был, значит, теоретически влиять мог. И перелом челюсти, и сотрясение мозга — результат этих подозрений и не сложившегося разговора после боя, помноженного на обострившееся у бойца чувство справедливости.

Бои — это бизнес. И справедливости в нем, руководствуясь этой логикой, быть не может, как не могут все сразу с разными интересами быть победителями. Здесь оказывать давление на судей — часть игры. Но устраивать драки с судьями после — нарушение правил. Не всегда есть уважение к судье, но его неприкосновенность — это основа, на которое держится слишком многое, и шатать этот фундамент вредно для всех и каждого. Это база взаимоотношений и бизнеса в боях.

А справедливость — это уже личное, часть восприятия. В мире бокса те, кто руководствуются личным и отказывается играть по правилам — очень быстро оказываются вне системы. Но в России пока система не сложилась. Пока это так — возможно, лучше судьям передвигаться с вооруженной охраной, так как все очень легко может снова повториться. Так у нас и судьи закончатся.