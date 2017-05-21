Вице-президент Союза ММА РФ подтвердил, что боец Хирамагомедов нанес ему побои в Астане
МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/.
Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин подтвердил, что боец Гаджимурад Хирамагомедов нанес ему удар в гостинице после боя в Астане из-за недовольства решением судей.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Никакого спора или внутреннего или личного конфликта с Гаджимурадом Хирамагомедовым у меня не было, — сказал Габдуллин ТАСС. — Удар был нанесен неожиданно в ходе спокойного разговора в гостиничном номере. Через некоторое время к Гаджимураду присоединился брат Гамзат Хирамагомедов. Основной претензией нападавших было судейское решение по бою Гаджимурада Хирамагомедова и Георгия Кичигина, который я не судил».
Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. После поединка в гостинице боец высказал недовольство результатом боя Габдуллину. После этого боец нанес побои
По прилету в Москву функционер был госпитализирован с двойным переломом челюсти и сотрясением мозга.
Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил ТАСС, что Хирамагомедов будет уволен из организации после произошедшего.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter