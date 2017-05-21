Вице-президент Союза ММА РФ подтвердил, что боец Хирамагомедов нанес ему побои в Астане

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«Никакого спора или внутреннего или личного конфликта с Гаджимурадом Хирамагомедовым у меня не было, — сказал Габдуллин ТАСС. — Удар был нанесен неожиданно в ходе спокойного разговора в гостиничном номере. Через некоторое время к Гаджимураду присоединился брат Гамзат Хирамагомедов. Основной претензией нападавших было судейское решение по бою Гаджимурада Хирамагомедова и Георгия Кичигина, который я не судил».

Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. После поединка в гостинице боец высказал недовольство результатом боя Габдуллину. После этого боец нанес побои вице-президенту Союза ММА России. Спортсмен после данного происшествия был задержан в Астане и получил административное наказание.

По прилету в Москву функционер был госпитализирован с двойным переломом челюсти и сотрясением мозга.

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил ТАСС, что Хирамагомедов будет уволен из организации после произошедшего.