В Москве экстренно госпитализирован вице-президент Союза ММА России
Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин был экстренно госпитализирован в Москве после конфликта с бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым, произошедшего на турнире Fight Nights Global 65 в Астане.
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Боец смешанных единоборств (ММА) Гаджимурад Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, уступил раздельным решением судей Георгию Кичигину в поединке за звание чемпиона организации Fight Night на турнире, прошедшем в Астане.
Сразу после боя в гостиничном номере
По некоторым данным, в избиение также принял участие брат спортсмена Гамзат Хирамагомедов, который является бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо, мастером спорта России. Он также выступает в организации Fight Night.
Сообщается, что они ворвались в номер Габдуллина, после того как Гаджимурад посчитал, что заместитель Федора Емельяненко повлиял на мнение арбитров титульного поединка.
Также в СМИ появилась информация о том, что в распоряжении правоохранительных органов имеется запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как братья Хирамагомедовы заходят в номер к
Сразу после прилета в Москву Габдуллин был экстренно госпитализирован. Как сообщила жена функционера Дарья Иванова, ее супруг получил двойной перелом челюсти, а также сотрясение мозга.
«Состояние сейчас тяжелое, Радмир прилетел в Москву. После перелета стало хуже, у него двойной перелом челюсти и сотрясение мозга.
Сегодня его экстренно госпитализируют, — приводит слова Ивановой ТАСС.
Глава бойцовского клуба «Крепость», которую представляет Хирамагомедов, Магомед Кадиев рассказал о том, что боец после данного инцидента был задержан полицией. Против него уже возбудили административное дело.
«Я еще вчера уехал в
Якобы Габдуллин сказал, чтобы победу отдали Кичигину, похожая ситуация была на чемпионате России.
«После чемпионата России я сказал, что мы все варимся в одной каше, и конфликт удалось уладить. В Казахстане Радмир сначала снялся и вычеркнул себя из списка судей, а потом, как подтверждают некоторые источники, сказал отдать победу в другую сторону. Сейчас Гаджимурад в Астане, была “административка”, но он уже отпущен», — пояснил Кадиев.
Позднее руководитель Fight Night Камил Гаджиев заявил о том, что организация уволит Хирамагомедова
«Мы не знаем всех обстоятельств, но это дело уже вышло за рамки спорта. Мы знаем, что произошла конфликтная ситуация. Конечно, мы уволим Хирамагомедова. Больше не будем с ним работать», — сказал Гаджиев.
Соглашение бойца с организацией было рассчитано на два года, за которые он должен был провести шесть поединков.
Хирамагомедов является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В активе бойца пять побед и два поражения в профессиональной карьере.
В свою очередь, Габдуллин также занимался смешанными единоборствами и входил в команду Red Devil под руководством тренера Владимира Воронова, который также является наставником прославленного российского бойца Федора Емельяненко.
Габдуллин был назначен на пост первого
Функционер курирует интересы регионов — Татарстан, Башкирия, Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кемеровская и Новосибирская области, Красноярский край. А также является председателем судейской коллегии Союза смешанных единоборств России.
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