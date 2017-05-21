В Москве экстренно госпитализирован вице-президент Союза ММА России

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Боец смешанных единоборств (ММА) Гаджимурад Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, уступил раздельным решением судей Георгию Кичигину в поединке за звание чемпиона организации Fight Night на турнире, прошедшем в Астане.

Сразу после боя в гостиничном номере вице-президента Союза ММА России Радмира Габдуллина между Хирамагомедовым и функционером разгорелся конфликт, в ходе которого последний получил серьезные травмы.

По некоторым данным, в избиение также принял участие брат спортсмена Гамзат Хирамагомедов, который является бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо, мастером спорта России. Он также выступает в организации Fight Night.

Сообщается, что они ворвались в номер Габдуллина, после того как Гаджимурад посчитал, что заместитель Федора Емельяненко повлиял на мнение арбитров титульного поединка.

Также в СМИ появилась информация о том, что в распоряжении правоохранительных органов имеется запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как братья Хирамагомедовы заходят в номер к вице-президенту Союза ММА России.

Сразу после прилета в Москву Габдуллин был экстренно госпитализирован. Как сообщила жена функционера Дарья Иванова, ее супруг получил двойной перелом челюсти, а также сотрясение мозга.

«Состояние сейчас тяжелое, Радмир прилетел в Москву. После перелета стало хуже, у него двойной перелом челюсти и сотрясение мозга.

Сегодня его экстренно госпитализируют, — приводит слова Ивановой ТАСС.

Глава бойцовского клуба «Крепость», которую представляет Хирамагомедов, Магомед Кадиев рассказал о том, что боец после данного инцидента был задержан полицией. Против него уже возбудили административное дело.

«Я еще вчера уехал в Санкт-Петербург на бой Олега Борисова, а Гаджимурад пока не на связи. Но есть такая информация, что произошел очень неприятный случай.

Цитата У них давно уже внутренний конфликт. Президент Fight Night Камил Гаджиев сказал, что в номере гостиницы у них произошел инцидент.

Якобы Габдуллин сказал, чтобы победу отдали Кичигину, похожая ситуация была на чемпионате России.

«После чемпионата России я сказал, что мы все варимся в одной каше, и конфликт удалось уладить. В Казахстане Радмир сначала снялся и вычеркнул себя из списка судей, а потом, как подтверждают некоторые источники, сказал отдать победу в другую сторону. Сейчас Гаджимурад в Астане, была “административка”, но он уже отпущен», — пояснил Кадиев.

Позднее руководитель Fight Night Камил Гаджиев заявил о том, что организация уволит Хирамагомедова из-за данного инцидента.

«Мы не знаем всех обстоятельств, но это дело уже вышло за рамки спорта. Мы знаем, что произошла конфликтная ситуация. Конечно, мы уволим Хирамагомедова. Больше не будем с ним работать», — сказал Гаджиев.

Соглашение бойца с организацией было рассчитано на два года, за которые он должен был провести шесть поединков.

Хирамагомедов является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В активе бойца пять побед и два поражения в профессиональной карьере.

В свою очередь, Габдуллин также занимался смешанными единоборствами и входил в команду Red Devil под руководством тренера Владимира Воронова, который также является наставником прославленного российского бойца Федора Емельяненко.

Габдуллин был назначен на пост первого вице-президента Союза ММА России после того, как на должность президента организации был переизбран Федор Емельяненко.

Функционер курирует интересы регионов — Татарстан, Башкирия, Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кемеровская и Новосибирская области, Красноярский край. А также является председателем судейской коллегии Союза смешанных единоборств России.