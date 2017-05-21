Казахстанский боец Арман Оспанов получит 10 тысяч долларов за лучший нокаут турнира ACB 61
Казахстанский боец смешанных единоборств Арман Оспанов одержал победу над японцем Тайчи Накажиму на турнире ACB 61 в
Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.
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Бой в рамках полулегкого веса завершился во втором раунде, когда казахстанец ударом с ноги нокаутировал соперника.
Этот нокаут стал лучшим на турнире, в связи с чем Арман Оспанов получит 10 тысяч долларов.
На счету 27-летнего Оспанова, который дебютировал в ACB, теперь семь побед в смешанных единоборствах. Он
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