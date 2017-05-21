Казахстанский боец Арман Оспанов получит 10 тысяч долларов за лучший нокаут турнира ACB 61

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Бой в рамках полулегкого веса завершился во втором раунде, когда казахстанец ударом с ноги нокаутировал соперника.

Этот нокаут стал лучшим на турнире, в связи с чем Арман Оспанов получит 10 тысяч долларов.