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21 мая 2017, 11:09 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Казахстанский боец Арман Оспанов получит 10 тысяч долларов за лучший нокаут турнира ACB 61

Казахстанский боец смешанных единоборств Арман Оспанов одержал победу над японцем Тайчи Накажиму на турнире ACB 61 в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.

На счету казахстанца семь побед в смешанных единоборствах. Увеличить
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Бой в рамках полулегкого веса завершился во втором раунде, когда казахстанец ударом с ноги нокаутировал соперника.

Этот нокаут стал лучшим на турнире, в связи с чем Арман Оспанов получит 10 тысяч долларов.

На счету 27-летнего Оспанова, который дебютировал в ACB, теперь семь побед в смешанных единоборствах. Он по-прежнему является непобежденным. Для Накажимы поражение стало восьмым при 12 победах и одной ничьей.

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