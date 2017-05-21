В Астане избили главного судью соревнований Fight Nights Global и заместителя Федора Емельяненко

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В настоящий момент мужчина, который является заместителем президента союза ММА России Федора Емельяненко, госпитализирован. У него диагностировали перелом челюсти.

В распоряжении «Лайфа» оказалось видео, на котором видно, что в номер судьи турнира входят двое человек, похожих на братьев Гаджимурада и Гамзата Хирамагомедовых.

Отметим, что Хирамагомедовы остались недовольны судейским решением Габдуллина, вынесенным после титульного боя Гаджимурада с казахстанским бойцом Георгием Кичигиным не в пользу россиянина.