В Астане избили главного судью соревнований Fight Nights Global и заместителя Федора Емельяненко
В столице Казахстана, где состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global, напали на главного судью соревнований Радмира Габдуллина, пишет Life.ru.
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Видимо, что-то случилось...
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В настоящий момент мужчина, который является заместителем президента союза ММА России Федора Емельяненко, госпитализирован. У него диагностировали перелом челюсти.
В распоряжении «Лайфа» оказалось видео, на котором видно, что в номер судьи турнира входят двое человек, похожих на братьев Гаджимурада и Гамзата Хирамагомедовых.
Отметим, что Хирамагомедовы остались недовольны судейским решением Габдуллина, вынесенным после титульного боя Гаджимурада с казахстанским бойцом Георгием Кичигиным не в пользу россиянина.
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