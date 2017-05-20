Сборная Украины по самбо завоевала семь медалей на чемпионате Европы в Минске

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Сразу пять наших спортсменов сегодня пробились в финалы в своих категориях, но, к сожалению, все проиграли решающие схватки, сообщает официальный сайт Федерации самбо Украины.

Серебряные награды завоевали в женском самбо Мария Буйок (категория до 52 кг, Ивано-Франковск) и Галина Ковальская (до 80 кг, Одесса).

В боевом разделе самбо также завоевали серебро Александр Воропаев (до 62 кг, Одесса), Дмитрий Баток (до 82 кг, Киев) и Размик Тоноян (свыше 100 кг, Киев).

Бронзовую медаль среди женщин завоевала Юлия Храмова (до 64 кг, Киев).

Единственную пока медаль мужской сборной в спортивном разделе самбо принес Андрей Болобан (до 100 кг, Черкассы) — бронза.

Теперь в послужном списке украинской сборной на чемпионате Европы 11 наград (1−6−4).

В воскресенье в Минске разыграют последние 9 медальных комплектов.