Дзюдоисты РФ завоевали 7 медалей в первый день турнира Большого шлема в Екатеринбурге
МОСКВА, 20 мая —
Р-Спорт. Российские дзюдоисты завоевали семь медалей в первый соревновательный день на турнире Большого шлема, который проходит в Екатеринбурге.
В субботу россияне завоевали одно золото, три серебра и три бронзы. В весовой категории до 66 кг обладателем медали высшего достоинства стал Абдула Абдулжалилов.
Обладателями серебряных наград стали Сабина Гилязова (до 48 кг), Алеся Кузнецова (до 52 кг) и Екатерина Валькова (до 63 кг). Бронзу в копилку сборной России принесли Альберт Огузов (до 60 кг), Ислам Хаметов (до 66 кг) и Наталья Кузютина (до 52 кг).
Турнир в Екатеринбурге завершится 21 мая.
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