Федор Емельяненко тренируется три раза в день на сборах перед боем с Мэттом Митрионом
МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Федор Емельяненко проводит трехразовые тренировки на сборах перед боем против американца Мэтта Митриона. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Питер Тайссе.
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Бой Емельяненко — Митрион пройдет 24 июня в
«Мы начали тренировки в прошлый понедельник, — сказал Тайссе. — Федор тренируется три раза в день, это занятия по грэпплингу, ММА, бразильскому
40-летний Емельяненко должен был провести бой против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках, бой был официально перенесен.
Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.
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