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19 мая 2017, 22:13 | Летние: Единоборства | УНИАН

Украинка Анастасия Шевченко завоевала золото чемпионата Европы по самбо, победив в финале россиянку

Сегодня в столице Беларуси — Минске — начался чемпионат Европы по самбо, в котором принимают участие более 300 спортсменов из 31 страны.

Всего в первый день чемпионата Европы сборная Украины завоевала четыре медали — золото серебро и две бронзы. Увеличить
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Национальная сборная Украины мощно начала турнир и в первый день завоевала четыре медали.

Высшую награду в украинский зачет принесла харьковчанка Анастасия Шевченко, которая заняла первое место в категории до 60 кг. В финальной схватке Шевченко победила россиянку Алину Пчелинцеву. Счет — 3:2 в пользу нашей спортсменки, сообщает официальный сайт Федерации самбо Украины. Чемпионскими оказались броски через голову.

Серебряную медаль завоевал в боевом разделе самбо Андрей Кучеренко. В категории до 57 кг он уступил в финале российскому бойцу Курбану Магамедову.

Еще две украинки сегодня завоевали бронзовые награды. Анастасия Новикова заняла третье место в категории до 48 кг, а Наталия Смаль вошла в число призеров, соревнуясь в категории до 72 кг.

Чемпионат будет проходить еще два дня. В субботу и воскресенье будут разыграны еще 18 комплектов наград.

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