Украинка Анастасия Шевченко завоевала золото чемпионата Европы по самбо, победив в финале россиянку
Сегодня в столице Беларуси — Минске — начался чемпионат Европы по самбо, в котором принимают участие более 300 спортсменов из 31 страны.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Национальная сборная Украины мощно начала турнир и в первый день завоевала четыре медали.
Высшую награду в украинский зачет принесла харьковчанка Анастасия Шевченко, которая заняла первое место в категории до 60 кг. В финальной схватке Шевченко победила россиянку Алину Пчелинцеву. Счет — 3:2 в пользу нашей спортсменки, сообщает официальный сайт Федерации самбо Украины. Чемпионскими оказались броски через голову.
Серебряную медаль завоевал в боевом разделе самбо Андрей Кучеренко. В категории до 57 кг он уступил в финале российскому бойцу Курбану Магамедову.
Еще две украинки сегодня завоевали бронзовые награды. Анастасия Новикова заняла третье место в категории до 48 кг, а Наталия Смаль вошла в число призеров, соревнуясь в категории до 72 кг.
Чемпионат будет проходить еще два дня. В субботу и воскресенье будут разыграны еще 18 комплектов наград.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter