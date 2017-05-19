Казахстанец Жумагулов проиграл решением судей россиянину в главном бою Fight Nights 65 в Астане
Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов проиграл россиянину Вартану Асатряну в главном бою турнира Fight Nights 65 в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок продлился все положенные пять раундов. По их итогам раздельным решением судей победил Асатрян — 49−48, 48−49, 49−47.
Таким образом, Асатрян стал чемпионом российского промоушена Fight Nights Global в легчайшем весе.
Отметим, что Жумагулов во второй раз в карьере проиграл Асатряну. В январе 2015 года в рамках казахстанского промоушена Alash Pride россиянин победил техническим нокаутом во втором раунде.
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