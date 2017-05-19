Казахстанец Жумагулов проиграл решением судей россиянину в главном бою Fight Nights 65 в Астане

Их поединок продлился все положенные пять раундов. По их итогам раздельным решением судей победил Асатрян — 49−48, 48−49, 49−47.

Таким образом, Асатрян стал чемпионом российского промоушена Fight Nights Global в легчайшем весе.

Отметим, что Жумагулов во второй раз в карьере проиграл Асатряну. В январе 2015 года в рамках казахстанского промоушена Alash Pride россиянин победил техническим нокаутом во втором раунде.