Россияне завоевали пять золотых медалей в первый день ЧЕ по самбо
МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали девять медалей — пять золотых, две серебряные и две бронзовые — в первый день чемпионата Европы по самбо. Турнир проходит в Минске.
В соревнованиях у женщин первое место заняла Елена Бондарева (весовая категория до 48 кг), вторыми стали Арина Пчелинцева (до 60) и Ирина Алексеева (до 72). В боевом самбо золотые медали завоевали Курбан Магамедов (до 57), Ованес Абгарян (до 74) и Михаил Мохнаткин (до 100). В спортивном самбо у мужчин золото на счету Михаила Полянскова (до 90), бронзовые награды в активе Алексея Клюкина (до 52) и Рамеда Гукева (до 68).
Турнир завершится 21 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter