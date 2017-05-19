Россиянка Бондарева завоевала золото ЧЕ по самбо в весе до 48 кг
МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Россиянка Елена Бондарева завоевала золотую медаль чемпионата Европы по самбо в весовой категории до 48 кг. Турнир проходит в Минске.
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В финале россиянка победила Лейлу Аббасову из Белоруссии.
Бронзовые награды на счету Анастасии Новиковой (Украина) и Цветелины Цветновой (Болгария).
Турнир завершится 21 мая.
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