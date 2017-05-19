Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29804128/
19 мая 2017, 19:25 | Летние: Единоборства | ТАСС

Россиянка Бондарева завоевала золото ЧЕ по самбо в весе до 48 кг

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Россиянка Елена Бондарева завоевала золотую медаль чемпионата Европы по самбо в весовой категории до 48 кг. Турнир проходит в Минске.

Россиянка Бондарева завоевала золото ЧЕ по самбо в весе до 48 кг - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финале россиянка победила Лейлу Аббасову из Белоруссии.

Бронзовые награды на счету Анастасии Новиковой (Украина) и Цветелины Цветновой (Болгария).

Турнир завершится 21 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 3 новости  Все новости
19 мая

Шарапова не будет просить wild card на Уимблдон и выступит в квалификации турнира

Кононов сменит Рахимова на посту главного тренера "Терека" по окончании сезона

Мутко: сборная России должна победить канадцев на ЧМ, если будет играть как с чехами