Гран-при по смешанным единоборствам «Кубок Ярости» пройдёт в Иркутске 21 мая

В ринги выйдут спортсмены из десяти сибирских регионов: Иркутской и Томской областей, республики Бурятия, Красноярского края и других. Приедут участники и из центральной части России. Всего больше семисот человек. Почётным гостем турнира станет тренер всемирно известного бойца ММА Фёдора Емельяненко — Владимир Воронов.

— В два дня будут проходить соревнования. В первый день будут дети по облегчённой версии. Во второй день уже конкретно спортсмены вида ММА, — говорит организатор гран-при Сибири по ММА Вячеслав Кудряшов.