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19 мая 2017, 12:42 | Летние: Единоборства | Вести Иркутск

Гран-при по смешанным единоборствам «Кубок Ярости» пройдёт в Иркутске 21 мая

Гран-при по смешанным единоборствам «Кубок Ярости» пройдёт в Иркутске 21-го мая.

В ринги выйдут спортсмены из десяти сибирских регионов: Иркутской и Томской областей, республики Бурятия, Красноярского края и других. Приедут участники и из центральной части России. Всего больше семисот человек. Почётным гостем турнира станет тренер всемирно известного бойца ММА Фёдора Емельяненко — Владимир Воронов.

— В два дня будут проходить соревнования. В первый день будут дети по облегчённой версии. Во второй день уже конкретно спортсмены вида ММА, — говорит организатор гран-при Сибири по ММА Вячеслав Кудряшов.
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Чемпионат Европы по самбо стартует в Минске с участием спортсменов 30 стран

Чемпионат Европы по самбо стартует в Минске с участием спортсменов 30 стран

МИНСК, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. В столице Белоруссии в пятницу стартует чемпионат Европы по самбо, в котором примут участие около 300 участников из 30 стран. Помимо спортсменов из стран бывшего СССР, традиционно развивающих самбо, в Минск приехали представители Австрии, Израиля, Испании, Италии, Кипра, Швейцарии, Чехии и других стран.
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