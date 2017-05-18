Алексей Махно проведёт бой против Мичела Силвы на турнире M-1 Challenge 79

Встреча этих бойцов пройдёт в рамках турнира M-1 Challenge 79, запланированного на 1 июня в Санкт-Петербурге.

«Два панчера, два нокаутёра, два рубаки — этот поединок изначально видится одним из главных претендентов на бонус за “лучший бой вечера”, а учитывая стремление и Мичела Сильвы, и Алексея Махно биться не жалея себя и противника, эти двое не разочаруют зрителей», — отмечается в официальном пресс-релизе организаторов турнира.