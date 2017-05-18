Алексей Махно проведёт бой против Мичела Силвы на турнире M-1 Challenge 79
Российский боксёр смешанного стиля Алексей Махно (13−5) проведёт свой следующий поединок против бразильца Мичела Силвы (18−5−1).
Встреча этих бойцов пройдёт в рамках турнира M-1 Challenge 79, запланированного на 1 июня в
«Два панчера, два нокаутёра, два рубаки — этот поединок изначально видится одним из главных претендентов на бонус за “лучший бой вечера”, а учитывая стремление и Мичела Сильвы, и Алексея Махно биться не жалея себя и противника, эти двое не разочаруют зрителей», — отмечается в официальном
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