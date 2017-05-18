Парадокс Фирузы Шариповой

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Рейтинг растет, уровень соперниц падает. Едва ли сегодня найдется человек, знакомый с казахстанским боксом даже весьма поверхностно, который бы не слышал о девушке-боксере из Тараза. Фируза Шарипова является первой девушкой из Казахстана, выступающей на профессиональном боксерском ринге, где уже успела провести пять поединков, в четырех из которых одержала победу. (5; 1−4; 2 КО). О восходящей звезде казахстанского бокса писал даже английский таблойд The Sun, называя Фирузу самой красивой девушкой в мире единоборств.

27 мая в Москве Фируза Шарипова в рамках вечера бокса встретится с россиянкой Ольгой Забавиной.

Для Фирузы это станет шестым профессиональным поединком и третьим в течение последних трех месяцев. Достаточно напряженный график для профессионального боксера.<br /> Многие, кто смотрел последний поединок Фирузы, не могли не отметить ту легкость, с какой Шарипова расправилась с россиянкой. «Мастера бесконтакного боя» Викторию Котову Фируза одолела за 54 секунды техническим нокаутом. Внушительный результат, достойный всяческой похвалы. Но, не ставя под сомнение боксерский талант казахстанской спортсменки, вопрос о профессиональном уровне соперницы напрашивается сам собой.

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Против кого выходит на профессиональный ринг наша соотечественница, кого побеждает, а от кого терпит поражение?

В этом мы попытаемся разобраться.

Софья Очигава

Первая соперница Фирузы Шариповой Софья Очигава из подмосковья до начала профессиональной карьеры достигла впечатляющих результатов в любительском боксе. Пять медалей чемпионатов Европы, из которых три золотых. Бронза, серебро и два золота чемпионатов мира и серебряная медаль Олимпиады 2012. Софья Очигава также была отмечена государственной наградой РФ «За заслуги перед отечеством». Это был дебютный профессиональный бой для обеих спортсменок, в котором победу решением судей одержала россиянка.

Анжела Канецаро

Первую профессиональную победу Шарипова одержала в Италии в июле прошлого года. Хозяйка ринга, 39-летняя Анжела Канецаро за свою 12-ти летнюю карьеру успела провести лишь девять боев, в пяти из которых одержала победу. Включая победу после дисквалификации соперницы. Во время поединка с казахстанкой в перерывах между размашистыми ударами и бесконечными клинчами синьора Канецаро успевала бегать от Шариповой по рингу, что и спасло итальянку от досрочного окончания боя. Стоит отметить, что за месяц до поединка с Фирузой Анжела Канецаро проиграла бой дебютантке в профи-ринге Катарине Тандерс из Норвегии. До встречи с норвежкой Канецаро не выходила на ринг в течение года.

Фрагмент поединка Шарипова-Канецаро.

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Милена Матович

Отмутузив Анжелу-тате, Фируза в стенах алматинского Дворца спорта имени Балуана Шолака встретилась с сербкой Миленой Матович, для которой этот бой стал дебютным на профессиональном ринге. Матович начала поединок достаточно энергично, но под натиском Шариповой к концу третьего раунда с трудом держалась на ногах. Раунд завершился раньше намеченного срока, одновременно с касанием настила ринга белого полотенца, выброшенного сербской стороной. Таким образом, в сентябре 2016 Шарипова одержала свою вторую победу в профессиональном боксе.

Юлия Чернобородова

Россиянка Юлия Чернобородова проиграла нашей соотечественнице в начале марта текущего года судейским решением. Как и для Милены Матович, бой с Шариповой для Чернобородовой стал первым в профессиональной карьере. Нужно отдать должное россиянке -дебютантка оказывала достойное сопротивление Фирузе и представляла опасность для казахстанки на протяжении всех шести раундов.

Виктория Котова

Последняя соперница Шариповой 30-летняя россиянка Виктория Котова не продержалась в ринге и минуты. О Котовой известно лишь, что ранее она специализировалась на боевом самбо, рукопашном бое, кикбоксинге и дзюдо. 4 года назад Виктория Котова стала мамой и с тех пор в спортивной карьере россиянки образовался длительный перерыв. Незадолго до боя с Фирузой, Виктория неожиданно решила перейти в профессиональный бокс.

Избиение Котовой остановил судья на 54-ой секунде «боя», засчитав победу Шариповой техническим нокаутом. Примечательно, что россиянка не нанесла своей сопернице ни одного удара.

Свой следующий профессиональный бой Фируза Шарипова проведет в Москве, где встретится с россиянкой Ольгой Забавиной. Профессиональная карьера 30-летней Забавиной началась в 2015 году состоит из шести проведенных боев, в которых она не смогла одержать ни одной победы. Четыре поражения россиянка потерпела, покинув ринг досрочно. Весьма вероятно, что свой седьмой поединок Забавина также проиграет, а Фируза Шарипова на радость своему менеджементу пополнит свой послужной список очередной победой, поднявшись в рейтинге профессиональных боксеров.

Показатели сухих цифр определенно вырастут. Вырастет ли число поклонников таланта Фирузы Шариповой после таких побед — покажет время. Более того, привыкнув побеждать соперниц заведомо слабее, Фируза рискует оконфузиться при встрече с достойным противником. И такой опыт у Шариповой уже есть.