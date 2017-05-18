Луиз Абдалл: У Емельяненко еще есть порох в пороховницах

Сегодня соперники проведут психологическую битву взглядов на официальной процедуре взвешивания участников турнира Prime Selection-2017. По приезду бразильский боец поделился первыми впечатлениями от России и рассказал о мыслях перед боем.

— Вы впервые в России, что знаете о русских бойцах?

— Я первый раз в России, думаю, эта страна запомнится мне надолго, надеюсь, что с лучшей стороны. В Бразилии знают о ней немного, только что здесь очень холодно. Вообще русские бойцы во всем мире славятся своей необыкновенной выносливостью и бесстрашием. Мне чрезвычайно приятно иметь возможность продемонстрировать свое мастерство в одном из популярных российских промоушенов.

— Что привело вас в смешанные единоборства?

— В ММА сагитировал мой товарищ, когда мне было 17 лет. Мы восхищались тогда легендарным Антонио Родриго Ногейро в боях Pride. С того то момента я и решил стать профессиональным бойцом.

— В какой вы сейчас форме, расскажите, как готовились?

— Я в отличной форме постоянно, этот бой воспринимаю как отличную возможность и важный опыт международных выступлений, и бой с русским бойцом для меня особенно важен.

— Что вы знаете о российском сопернике, как настроены на бой?

— Я посмотрел его последние бои, могу сказать, что у него превосходные навыки в кикбоксинге. Несмотря на это могу сказать, что в стойке у меня есть преимущество. Планирую показать зрителям зрелищный бой, который не будет для соперника легкой прогулкой. И пусть он знает, что я приехал в Россию не на экскурсию, а за победой.

— Как считаете, кто победит в бою Емельяненко — Митрион?

— У Емельяненко есть еще порох в пороховницах, уверен, что он все еще лучший.