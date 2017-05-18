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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29784142/
18 мая 2017, 12:00 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Луиз Абдалл: У Емельяненко еще есть порох в пороховницах

Бразилец Луиз Абдалл прибыл в Краснодар на бой с победителем Гран-при Prime Selection-2016 россиянином Кямраном Аббасовым.

Сегодня соперники проведут психологическую битву взглядов на официальной процедуре взвешивания участников турнира Prime Selection-2017. По приезду бразильский боец поделился первыми впечатлениями от России и рассказал о мыслях перед боем.

 — Вы впервые в России, что знаете о русских бойцах?
— Я первый раз в России, думаю, эта страна запомнится мне надолго, надеюсь, что с лучшей стороны. В Бразилии знают о ней немного, только что здесь очень холодно. Вообще русские бойцы во всем мире славятся своей необыкновенной выносливостью и бесстрашием. Мне чрезвычайно приятно иметь возможность продемонстрировать свое мастерство в одном из популярных российских промоушенов.

 — Что привело вас в смешанные единоборства?
— В ММА сагитировал мой товарищ, когда мне было 17 лет. Мы восхищались тогда легендарным Антонио Родриго Ногейро в боях Pride. С того то момента я и решил стать профессиональным бойцом.

 — В какой вы сейчас форме, расскажите, как готовились?
— Я в отличной форме постоянно, этот бой воспринимаю как отличную возможность и важный опыт международных выступлений, и бой с русским бойцом для меня особенно важен.

 — Что вы знаете о российском сопернике, как настроены на бой?
— Я посмотрел его последние бои, могу сказать, что у него превосходные навыки в кикбоксинге. Несмотря на это могу сказать, что в стойке у меня есть преимущество. Планирую показать зрителям зрелищный бой, который не будет для соперника легкой прогулкой. И пусть он знает, что я приехал в Россию не на экскурсию, а за победой.

 — Как считаете, кто победит в бою Емельяненко — Митрион?
— У Емельяненко есть еще порох в пороховницах, уверен, что он все еще лучший.

Напомним, что бой Абдалл-Аббасов пройдет 19 мая в Краснодаре.
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