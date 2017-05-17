Сергей Харитонов: Не горю желанием драться с Емельяненко
Свой ближайший бой российский супертяжеловес проведет против бразильца Маркуса Винициуса Лопеса — 15 июня на турнире M-1 Challenge 80 в Хабрине (Китай). Подготовку к поединку со своим тренером Русланом Кривушей боец по традиции проводит в Таиланде.
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— Вы сейчас находитесь в своем тренировочном лагере на острове Самуи. Почему в очередной раз в качестве тренировочной базы выбираете Таиланд?
— Мне здесь комфортно и хорошо, не в первый раз уже так готовлюсь — все знакомо, хороший климат, отличная база. Мы приезжаем со своими
— Из чего состоит ваш тренировочный день?
— Ничего необычного, три тренировки шесть раз в неделю. С утра зарядка, днем силовая работа или мешки, вечером либо в парах, либо на лапах. Все распределяем
ГОТОВЛЮСЬ К ЛЮБОМУ РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ
— Удалось ли отдохнуть после предыдущего боя или же вы сразу втянулись в рабочий процесс?
— Недавно был бой в Чикаго, теперь в Китае, но после поединка не было большого промежутка. После боя особо не отдыхал, может, чуть меньше тренировался — это для меня обычная практика. И дальше мы плавно перешли к новой подготовке. Спарринги, снаряды, кроссфит — все это делаем как обычно.
— А еще, судя по соцсетям, вы не так давно были в ОАЭ.
— Да, ездил туда тренироваться, две недели хорошей подготовки там провел. Меня туда пригласил Алистар Оверимов на сбор, и я поехал.
— Любите обмениваться опытом с товарищами?
— Когда бываю на сборах, конечно, друг другу
— С весом вопросов никаких?
— У меня не бывает такого в принципе, я вешу 125−127 кг, к бою подхожу порядка 122−124 кг. В Америке, где лимит до 120, чуть меньше делаю. Но по большому счету не гоняю — сам по себе в процессе подготовки подсушиваюсь, без
— Что скажете о своем ближайшем сопернике?
— Опытный, разносторонний боец, может работать и в стойке, и в партере. Вязкий, неудобный — мои
— Что нужно сделать для победы?
— Бой может закончиться и в стойке, и в партере. Сейчас я готовлюсь к любому повороту событий.
— Насколько вам комфортно выступать в Китае?
— Адаптация пройдет намного легче, поскольку тренируюсь в Таиланде. На восток всегда сложнее летать, чем на запад, а тут разница во времени не такая большая, как с Москвой.
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ СОПЕРНИКА ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ
— Какие цели глобально перед собой ставите?
— Стать чемпионом Bellator.
— Как много времени может занять этот путь?
— Не могу ничего сказать — тут все зависит от организации. Сейчас после поединка в Китае будет уже
— Вам комфортно выступать в этом промоушне?
— Очень комфортно. Сейчас выступаю под эгидой M-1 в предстоящем бою. И если бы не существующие условия, такой возможности бы не было. С ними возможно
— В разговорах о возможности проведения боя с Федором Емельяненко больше теоретический контекст или же есть
— Никто не знает. Мы в одной организации, если наши пути случайно пересекутся, то, может, мы и проведем бой. Такое может быть, этого никто не исключает.
— Вас не смущает возможность выйти на бой с соотечественником?
— Есть соперник, есть бой — а соотечественник или нет, разницы никакой. Если так нужно будет….
— Вам было бы интересно выйти на бой с Емельяненко?
— Если честно, я не горю желанием с ним драться. Но если у нашей организации будет такое желание, то будем драться.
БОЙ МЕЙУЭЗЕРА С МАКГРЕГОРОМ? ЭТО ПИАР
— За
— Всю нашу команду Vityaz Fight, некоторые из ребят работают со мной, есть у нас и молодые перспективные бойцы. Поддерживаю их всегда. Если будут
— Кстати, про интригу. Как вам идея боя Флойда Мейуэзера и Конора Макгрегора?
— Честно? Не особо. Это пиар, привлечение масс…
— А как относитесь к женскому ММА?
— Честно, я не люблю смотреть, когда девушки дерутся. Но я считаю, что девчонки тоже должны за себя постоять, и ничего плохого в обучении девчонок приемам самообороны нет. Да и вообще не вижу ничего плохого, девчонки так же выступают. И каждому — свое. Но для меня это
— Но Анастасию Янькову, которая с вами в одном промоушне выступает, поддерживаете?
— Конечно, она россиянка, поддерживаю ее. Своих обязательно нужно поддерживать.
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