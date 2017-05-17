Сергей Харитонов: Не горю желанием драться с Емельяненко

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— Вы сейчас находитесь в своем тренировочном лагере на острове Самуи. Почему в очередной раз в качестве тренировочной базы выбираете Таиланд?

— Мне здесь комфортно и хорошо, не в первый раз уже так готовлюсь — все знакомо, хороший климат, отличная база. Мы приезжаем со своими спарринг-партнерами, но бывает, что иногда кто-то здесь сам по себе тренируется, проявляет к нам интерес. А так обычно проговариваем заранее, чтобы приезжали ребята, которые подходят для подготовки к конкретному сопернику. В этот раз со мной работают Рамиль Гулиев, Алим Набиев, Тимур Айляров и даже немного нам помогает Петр Ян. Тренирует нас как обычно Руслан Кривуша. Сейчас в работе ничего нового, тренируемся как обычно, по знакомому плану.

— Из чего состоит ваш тренировочный день?

— Ничего необычного, три тренировки шесть раз в неделю. С утра зарядка, днем силовая работа или мешки, вечером либо в парах, либо на лапах. Все распределяем как-то так.

ГОТОВЛЮСЬ К ЛЮБОМУ РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ

— Удалось ли отдохнуть после предыдущего боя или же вы сразу втянулись в рабочий процесс?

— Недавно был бой в Чикаго, теперь в Китае, но после поединка не было большого промежутка. После боя особо не отдыхал, может, чуть меньше тренировался — это для меня обычная практика. И дальше мы плавно перешли к новой подготовке. Спарринги, снаряды, кроссфит — все это делаем как обычно.

— А еще, судя по соцсетям, вы не так давно были в ОАЭ.

— Да, ездил туда тренироваться, две недели хорошей подготовки там провел. Меня туда пригласил Алистар Оверимов на сбор, и я поехал.

— Любите обмениваться опытом с товарищами?

— Когда бываю на сборах, конечно, друг другу что-то показываем. А так в принципе уже примерно все знаем, чем-то удивить нас, наверное, тяжело. Но бывает, что если увидишь где-то что-то интересное, берешь на вооружение. А так, скорее, где-то мы уже передаем опыт молодому поколению.

— С весом вопросов никаких?

— У меня не бывает такого в принципе, я вешу 125−127 кг, к бою подхожу порядка 122−124 кг. В Америке, где лимит до 120, чуть меньше делаю. Но по большому счету не гоняю — сам по себе в процессе подготовки подсушиваюсь, без каких-либо проблем.

— Что скажете о своем ближайшем сопернике?

— Опытный, разносторонний боец, может работать и в стойке, и в партере. Вязкий, неудобный — мои спарринг-партнеры стараются работать так же.

— Что нужно сделать для победы?

— Бой может закончиться и в стойке, и в партере. Сейчас я готовлюсь к любому повороту событий.

— Насколько вам комфортно выступать в Китае?

— Адаптация пройдет намного легче, поскольку тренируюсь в Таиланде. На восток всегда сложнее летать, чем на запад, а тут разница во времени не такая большая, как с Москвой.

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ СОПЕРНИКА ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ

— Какие цели глобально перед собой ставите?

— Стать чемпионом Bellator.

— Как много времени может занять этот путь?

— Не могу ничего сказать — тут все зависит от организации. Сейчас после поединка в Китае будет уже какая-то более конкретная информация.

— Вам комфортно выступать в этом промоушне?

— Очень комфортно. Сейчас выступаю под эгидой M-1 в предстоящем бою. И если бы не существующие условия, такой возможности бы не было. С ними возможно что-то обсуждать и договариваться, это радует.

— В разговорах о возможности проведения боя с Федором Емельяненко больше теоретический контекст или же есть какие-то основания?

— Никто не знает. Мы в одной организации, если наши пути случайно пересекутся, то, может, мы и проведем бой. Такое может быть, этого никто не исключает.

— Вас не смущает возможность выйти на бой с соотечественником?

— Есть соперник, есть бой — а соотечественник или нет, разницы никакой. Если так нужно будет….

— Вам было бы интересно выйти на бой с Емельяненко?

— Если честно, я не горю желанием с ним драться. Но если у нашей организации будет такое желание, то будем драться.

БОЙ МЕЙУЭЗЕРА С МАКГРЕГОРОМ? ЭТО ПИАР

— За кем-то из мира единоборств следите, кого-то, может, особо поддерживаете?

— Всю нашу команду Vityaz Fight, некоторые из ребят работают со мной, есть у нас и молодые перспективные бойцы. Поддерживаю их всегда. Если будут какие-то еще бои зрелищные и с интригой, их тоже смотрю.

— Кстати, про интригу. Как вам идея боя Флойда Мейуэзера и Конора Макгрегора?

— Честно? Не особо. Это пиар, привлечение масс… Какого-то ажиотажа с моей стороны нет. Все понимают, что если они будут драться по правилам бокса, то Мейуэзер раскатает Макгрегора. Это мое мнение. В ММА, думаю, было бы наоборот совершенно. Вот и все.

— А как относитесь к женскому ММА?

— Честно, я не люблю смотреть, когда девушки дерутся. Но я считаю, что девчонки тоже должны за себя постоять, и ничего плохого в обучении девчонок приемам самообороны нет. Да и вообще не вижу ничего плохого, девчонки так же выступают. И каждому — свое. Но для меня это как-то… Никогда бы не женился на девушке из мира единоборств!

— Но Анастасию Янькову, которая с вами в одном промоушне выступает, поддерживаете?

— Конечно, она россиянка, поддерживаю ее. Своих обязательно нужно поддерживать.