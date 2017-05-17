Трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу расстреляли из травмата в Есентуках

Состояние спортсмена оценивается как стабильное, в общей сложности в него попало шесть пуль. В момент атаки вместе с 33-летним Фарояном был младший брат, он также получил множественные ранения и находится в критическом состоянии. Прекратить стрельбу удалось подъехавшим на место происшествия друзьям пострадавших.

По подозрению в нападении задержаны два брата, имена которых не сообщаются. Против 29-летнего и 25-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по статье покушении на убийство. Причины конфликта выясняются.

Фароян — один из самых титулованных кикбоксеров России. Помимо трех титулов чемпиона мира в его активе шесть победах на первенстве Европы и восемь золотых медалей на чемпионате страны.