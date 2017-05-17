Bellator представил проморолик к бою Емельяненко — Митрион
Представлен официальный проморолик к предстоящему поединку между известным российским бойцом Фёдором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча этих спортсменов станет главным событием турнира, который компания Bellator проведёт 24 июня на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в
Для Емельяненко этот поединок будет дебютным в промоушене Bellator.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter