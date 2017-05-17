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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29771956/
17 мая 2017, 13:24 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Bellator представил проморолик к бою Емельяненко — Митрион

Представлен официальный проморолик к предстоящему поединку между известным российским бойцом Фёдором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.

Представлен официальный <span class=error>проморолик</span> к предстоящему поединку между известным российским бойцом Фёдором Емельяненко и американцем <span class=error>Мэттом</span> <span class=error>Митрионом</span>. Увеличить
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Встреча этих спортсменов станет главным событием турнира, который компания Bellator проведёт 24 июня на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Для Емельяненко этот поединок будет дебютным в промоушене Bellator.
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