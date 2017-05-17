Определился состав сборной России по ММА
На турнире в Ростове выявили сильнейших бойцов смешанных единоборств.
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Президент Союза ММА России Федор Емельяненко прокомментировал итоги соревнований.
— Впечатления от чемпионата остались самые замечательные, — заявил он. — С самого открытия чувствовалась атмосфера спортивного праздника, празднования Дня нашей Великой Победы. Всё это передалось и спортсменам, и зрителям. Бои были очень напряженными, накал рос от поединка к поединку. Все ребята показали огромное стремление к победе. В этом году состав нашей национальной сборной обновился. Победители чемпионата России поедут на чемпионат мира в Казахстан, а серебряные призеры — на чемпионат Европы, который в этом году пройдет в Германии.
По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете завоевала сборная Москвы, «серебро» досталось спортсменам из Центрального федерального округа, третьей стала команда Уральского федерального округа.
В личном зачете места распределились следующим образом:
До 56,7 кг
золото: Магомед Даитбегов (Москва)
серебро: Магомедрасул Шейхмагомедов (ЦФО)
бронза: Магомедгаджи Сиражудинов (СКФО), Андрей Цой (ДВФО).
До 61,2 кг
золото: Гаджимурад Заваев (УРФО)
серебро: Шарапудин Магомедов (ПФО)
бронза: Омар Нурмагомедов (СКФО), Шамиль Абдулхамидов (Москва).
До 65,8 кг
золото: Абдулмуталип Гайирбегов (ЦФО)
серебро: Ашурлаев Наби (СКФО)
бронза: Рашид Курбанов (ЮФО), Владимир Егоян (ЮФО).
До 70,3 кг
золото: Али Абдулхаликов (ЦФО)
серебро: Ислам Омаров (УРФО)
бронза: Гаджи Рабаданов (УРФО), Магомед Абдусаламов (Москва).
До 77,1 кг
золото: Магомед Магомедкиримов (Москва)
серебро: Устармагомед Гаджидаудов (УРФО)
бронза: Шамиль Мусаев (ЦФО), Камал Магомедов (ЦФО).
До 84 кг
золото: Гамзат Хирамагомедов (Москва)
серебро: Магомед Шахрудинов (УРФО)
бронза: Магомед Умалатов (ЮФО), Магомед Мутаев (УРФО).
До 93 кг
золото: Муслим Магомедов (СКФО)
серебро: Гаджимурад Баширов (Москва)
бронза: Шамиль Гамзатов (Москва), Насрудин Насрудинов (ЦФО).
Свыше 93 кг
золото: Анатолий Малыхин (ЦФО)
серебро: Салимгерей Расулов (Москва)
бронза: Ризван Куниев (СКФО), Евгений Гончаров (ЮФО).
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