Определился состав сборной России по ММА

В Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по ММА-2017. Медали высшей пробы, а также право представлять Россию на мировом первенстве в этом году завоевали Магомед Даитбегов (до 56,7 кг), Гаджимурад Заваев (до 61,2 кг), Абдулмуталип Гайирбегов (до 65,8 кг), Али Абдулхаликов (до 70,3 кг), Магомед Магомедкиримов (до 77,1 кг), Гамзат Хирамагомедов (до 84 кг), Муслим Магомедов (до 93 кг) и Анатолий Малыхин (свыше 93 кг).

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко прокомментировал итоги соревнований.

— Впечатления от чемпионата остались самые замечательные, — заявил он. — С самого открытия чувствовалась атмосфера спортивного праздника, празднования Дня нашей Великой Победы. Всё это передалось и спортсменам, и зрителям. Бои были очень напряженными, накал рос от поединка к поединку. Все ребята показали огромное стремление к победе. В этом году состав нашей национальной сборной обновился. Победители чемпионата России поедут на чемпионат мира в Казахстан, а серебряные призеры — на чемпионат Европы, который в этом году пройдет в Германии.

По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете завоевала сборная Москвы, «серебро» досталось спортсменам из Центрального федерального округа, третьей стала команда Уральского федерального округа.

В личном зачете места распределились следующим образом:

До 56,7 кг

золото: Магомед Даитбегов (Москва)

серебро: Магомедрасул Шейхмагомедов (ЦФО)

бронза: Магомедгаджи Сиражудинов (СКФО), Андрей Цой (ДВФО).

До 61,2 кг

золото: Гаджимурад Заваев (УРФО)

серебро: Шарапудин Магомедов (ПФО)

бронза: Омар Нурмагомедов (СКФО), Шамиль Абдулхамидов (Москва).

До 65,8 кг

золото: Абдулмуталип Гайирбегов (ЦФО)

серебро: Ашурлаев Наби (СКФО)

бронза: Рашид Курбанов (ЮФО), Владимир Егоян (ЮФО).

До 70,3 кг

золото: Али Абдулхаликов (ЦФО)

серебро: Ислам Омаров (УРФО)

бронза: Гаджи Рабаданов (УРФО), Магомед Абдусаламов (Москва).

До 77,1 кг

золото: Магомед Магомедкиримов (Москва)

серебро: Устармагомед Гаджидаудов (УРФО)

бронза: Шамиль Мусаев (ЦФО), Камал Магомедов (ЦФО).

До 84 кг

золото: Гамзат Хирамагомедов (Москва)

серебро: Магомед Шахрудинов (УРФО)

бронза: Магомед Умалатов (ЮФО), Магомед Мутаев (УРФО).

До 93 кг

золото: Муслим Магомедов (СКФО)

серебро: Гаджимурад Баширов (Москва)

бронза: Шамиль Гамзатов (Москва), Насрудин Насрудинов (ЦФО).

Свыше 93 кг

золото: Анатолий Малыхин (ЦФО)

серебро: Салимгерей Расулов (Москва)

бронза: Ризван Куниев (СКФО), Евгений Гончаров (ЮФО).