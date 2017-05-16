Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29757969/
16 мая 2017, 13:17 | Летние: Единоборства | Советский спорт

«После сбора в Нидерландах отправлюсь в Америку, где пройдет подводка к бою»

Федор Емельяненко — о предстоящем поединке против Мэтта Митриона.

Федор Емельяненко — о предстоящем поединке против <span class=error>Мэтта</span> <span class=error>Митриона</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

11 мая в Ростове-на Дону завершился чемпионат России по ММА. Президент Союза ММА России и действующий боец Федор Емельяненко ответил на несколько вопросов корреспондента «Советского спорта»: о своей подготовке к поединку против Мэтта Митриона, а также заявил, что в скором времени спортсмены из команды Fedor Team выступят в рамках организации Bellator.

— В Ростове-на-Дону прошел чемпионат России по ММА. Оцените организацию турнира. Увидели ли вы спортсменов, которые в будущем смогут достойно защищать цвета российского флага на профессиональном уровне?
— Турнир прошел на высоком уровне. Спортсмены показали хорошие бои и огромное желание победить. В этом году у нас практически полностью сменился состав сборной, что говорит о том, что молодые спортсмены уже готовы конкурировать с признанными чемпионами.

—  Мэтт Митрион заявил, что нокаутирует Вас, а потому купит водки на весь гонорар. Как вы относитесь к такому поведению соперника? Для чего он это делает: чтобы как-то задеть вас или просто пиарится за Ваш счет?
— Думаю, это просто элемент шоу, где бойцы подогревают интерес к своему бою, используют различные высказывания.

— Бой против Митриона уже в следующем месяце. Расскажите о плане вашей подготовки. Будут ли какие-нибудь новшества? Новые спарринг-партнеры?
— Сейчас я нахожусь на сборах в Нидерландах, мне помогают готовиться Питер Тайессе, Максим Лейдеккер и Ганс Крус.

— Несколько бойцов из команды FedorTeam подписали контракты с промоутерской организацией Bellator. Когда они будут там выступать? Сидельников на данный момент остается выступать в России? И каковы на данный момент отношения с Rizin? Кто-нибудь из вашей команды будет выступать в Японии?
— Сейчас у Анатолия Токова, Кирилла Сидельникова, Валентина Молдавского и Вадима Немкова подписаны договоры с Bellator. Анатолий уже провел один бой в этой организации. В ближайшее время будут анонсированы бои Валентина Молдавского и Вадима Немкова. Кирилл Сидельников пока планирует выступление в финале Гран-При российского промоушена. Нам также поступило предложение для Кирилла от Rizin. Будем рассматривать.

— Федор, как отметили День Победы?
— День Победы мы провели в Ростове-на-Дону, возложили цветы к Вечному огню, поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны. Я считаю, что очень важно, чтобы наша молодежь помнила и чтила подвиг героев, самоотверженно защищавших Родину!
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Президент UFC объявил о договоренности с МакГрегором по бою против Мейвезера

Президент UFC объявил о договоренности с МакГрегором по бою против Мейвезера

Президент UFC Дэйна Уайт объявил о заключении сделки с чемпионом организации ирландцем Конором МакГрегором по его боксерскому поединку против американца Флойда Мейвезера-младшего. Об этом сообщает vRINGe.com.
Еще 7 новостей  Все новости
15 марта

Чем Шипачев похож на Овечкина?

«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция Запада на камбэк Марии

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия