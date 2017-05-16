«После сбора в Нидерландах отправлюсь в Америку, где пройдет подводка к бою»
Федор Емельяненко — о предстоящем поединке против Мэтта Митриона.
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11 мая в
— В
— Турнир прошел на высоком уровне. Спортсмены показали хорошие бои и огромное желание победить. В этом году у нас практически полностью сменился состав сборной, что говорит о том, что молодые спортсмены уже готовы конкурировать с признанными чемпионами.
— Мэтт Митрион заявил, что нокаутирует Вас, а потому купит водки на весь гонорар. Как вы относитесь к такому поведению соперника? Для чего он это делает: чтобы
— Думаю, это просто элемент шоу, где бойцы подогревают интерес к своему бою, используют различные высказывания.
— Бой против Митриона уже в следующем месяце. Расскажите о плане вашей подготовки. Будут ли
— Сейчас я нахожусь на сборах в Нидерландах, мне помогают готовиться Питер Тайессе, Максим Лейдеккер и Ганс Крус.
— Несколько бойцов из команды FedorTeam подписали контракты с промоутерской организацией Bellator. Когда они будут там выступать? Сидельников на данный момент остается выступать в России? И каковы на данный момент отношения с Rizin?
— Сейчас у Анатолия Токова, Кирилла Сидельникова, Валентина Молдавского и Вадима Немкова подписаны договоры с Bellator. Анатолий уже провел один бой в этой организации. В ближайшее время будут анонсированы бои Валентина Молдавского и Вадима Немкова. Кирилл Сидельников пока планирует выступление в финале
— Федор, как отметили День Победы?
— День Победы мы провели в
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