«После сбора в Нидерландах отправлюсь в Америку, где пройдет подводка к бою»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

11 мая в Ростове-на Дону завершился чемпионат России по ММА. Президент Союза ММА России и действующий боец Федор Емельяненко ответил на несколько вопросов корреспондента «Советского спорта»: о своей подготовке к поединку против Мэтта Митриона, а также заявил, что в скором времени спортсмены из команды Fedor Team выступят в рамках организации Bellator.

— В Ростове-на-Дону прошел чемпионат России по ММА. Оцените организацию турнира. Увидели ли вы спортсменов, которые в будущем смогут достойно защищать цвета российского флага на профессиональном уровне?

— Турнир прошел на высоком уровне. Спортсмены показали хорошие бои и огромное желание победить. В этом году у нас практически полностью сменился состав сборной, что говорит о том, что молодые спортсмены уже готовы конкурировать с признанными чемпионами.

— Мэтт Митрион заявил, что нокаутирует Вас, а потому купит водки на весь гонорар. Как вы относитесь к такому поведению соперника? Для чего он это делает: чтобы как-то задеть вас или просто пиарится за Ваш счет?

— Думаю, это просто элемент шоу, где бойцы подогревают интерес к своему бою, используют различные высказывания.

— Бой против Митриона уже в следующем месяце. Расскажите о плане вашей подготовки. Будут ли какие-нибудь новшества? Новые спарринг-партнеры?

— Сейчас я нахожусь на сборах в Нидерландах, мне помогают готовиться Питер Тайессе, Максим Лейдеккер и Ганс Крус.

Цитата Команда тренеров подобрала мне спарринг-партнеров, похожих по технике и тактике ведения боя к Мэтту Митриону. После сбора в Нидерландах я отправлюсь в Америку, где пройдет подводка к бою.

— Несколько бойцов из команды FedorTeam подписали контракты с промоутерской организацией Bellator. Когда они будут там выступать? Сидельников на данный момент остается выступать в России? И каковы на данный момент отношения с Rizin? Кто-нибудь из вашей команды будет выступать в Японии?

— Сейчас у Анатолия Токова, Кирилла Сидельникова, Валентина Молдавского и Вадима Немкова подписаны договоры с Bellator. Анатолий уже провел один бой в этой организации. В ближайшее время будут анонсированы бои Валентина Молдавского и Вадима Немкова. Кирилл Сидельников пока планирует выступление в финале Гран-При российского промоушена. Нам также поступило предложение для Кирилла от Rizin. Будем рассматривать.