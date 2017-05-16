Более ста спортсменов со всей России приедут в Иркутск на турнир по кудо
Всероссийский турнир по кудо пройдет 20 мая 2017 года во дворце спорта «Труд» в Иркутске.
Как 16 мая сообщила
Турнир проводится в командном и личном зачетах среди юношей и девушек 12−15 лет, юниоров и юниорок 16−17 лет, мужчин 18 лет и старше. Коэффициенты силы рассчитаны от 190 до более 270 единиц.
«Сборная команда Иркутской области ежегодно показывает хорошие результаты в Сибири и России. Наши спортсмены регулярно занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. В этот раз на всероссийском турнире по кудо выступят иркутяне, победители и призеры первенств России по кудо среди юниоров Александр Чижов и Андрей Ляшенко», — рассказал председатель правления иркутского отделения Федерации кудо России Андрей Болдырев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter