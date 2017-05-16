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16 мая 2017, 13:03 | Летние: Единоборства | Baikal-info.ru

Более ста спортсменов со всей России приедут в Иркутск на турнир по кудо

Всероссийский турнир по кудо пройдет 20 мая 2017 года во дворце спорта «Труд» в Иркутске.

Как 16 мая сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, ожидается, что в нем примут участие более 100 спортсменов из Иркутской, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областей, Забайкальского и Красноярского краев, Республики Бурятия. Приангарье представят более 30 спортсменов из Иркутска, Ангарска и Усть-Илимска. Торжественное открытие соревнований пройдет в 14:00, посетить его могут все желающие бесплатно.

Турнир проводится в командном и личном зачетах среди юношей и девушек 12−15 лет, юниоров и юниорок 16−17 лет, мужчин 18 лет и старше. Коэффициенты силы рассчитаны от 190 до более 270 единиц.

«Сборная команда Иркутской области ежегодно показывает хорошие результаты в Сибири и России. Наши спортсмены регулярно занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. В этот раз на всероссийском турнире по кудо выступят иркутяне, победители и призеры первенств России по кудо среди юниоров Александр Чижов и Андрей Ляшенко», — рассказал председатель правления иркутского отделения Федерации кудо России Андрей Болдырев.
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