В Санкт-Петербурге определят сильнейшего полулегковеса России

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Марат Балаев является действующим чемпионом ACB в полулегком весе и одним из главных героев организации. Спортсмен с удивительной историей, он провел более 10 лет в заключении и, вернувшись в большой спорт, создал свою персональную «сказку», выиграв в титульном поединке у молодого и перспективного Юсуфа Раисова. Во время этой схватки Балаев смог выдержать болевой прием на руку и в итоге склонил ход поединка в свою пользу, завоевав пояс чемпиона.

Адлан Батаев, претендующий на титул Балаева, относится к той категории спортсменов, которые мало говорят, но успешно идут к своей цели. Молодой боец отличается потрясающей выносливостью — четыре из пяти последних схваток он провел, что называется, на одном дыхании, взвинчивая темп к концу боя. Противостояние Батаева и Балаева называют одним из самых интересных поединков турнира — этот бой по праву возглавляет файткард (расписание схваток) бойцовского мероприятия.

Еще одним увлекательнейшим поединком должна стать схватка между первым и вторым номерами рейтинга легковесов Андреем Кошкиным и Эдуардом Вартаняном. Оба спортсмена имеют в своем активе 16 побед и уверенно идут к заветной цели — титульному поединку с чемпионом дивизиона Абдул-Азизом Абдулвахабовым. Примечательно, что Кошкин провел свой крайний бой в сентябре 2016-го, в то время как Вартанян лишь месяц назад одержал уверенную победу над Александром Сарнавским, поднявшись в рейтинге до второго места.

Также на турнире в Санкт-Петербурге ожидается дебют в промоушене ACB одного из самых известных российских бойцов ММА — 25-летнего Альберта Туманова. Опытный спортсмен провел семь поединков в топовом американском промоушене UFC, одержав пять побед, однако решил вернуться в Россию. По признанию самого Туманова, у него было множество различных вариантов продолжения карьеры, но условия, предложенные российской командой, оказались лучшими.

В целом, по признанию многих специалистов, турнир ACB 61 обещает стать одним из самых интересных в этом году — бой за титул между двумя лучшими полулегковесами России, претендентский поединок легковесов, дебют экс-бойца UFC, а также — более десятка конкурентных схваток лучших российских спортсменов не могут не порадовать любителей боевых единоборств.

— Поединок между Балаевым и Батаевым я считаю одним из самых ожидаемых за последнее время, — рассказал «Известиям» матчмейкер ACB Ибрагим Исмаилов. — Равное противостояние, без явного фаворита. Сейчас все знают, на что способен Балаев — несмотря на возраст, он может находиться во главе дивизиона. Его главный козырь — борьба, в то время как Батаев более разносторонний боец. Эдуард Вартанян — человек, у которого в ACB в принципе не было ни одного легкого соперника. Он всегда дерется с лучшими, а неудачи его только мотивируют. Сейчас у него появился шанс стать главным претендентом на пояс и повторно оспорить чемпионство Абдулвахабова. Но сделать это будет непросто по двум причинам. Во-первых, месяц назад он дрался в Москве — две весогонки подряд могут сказаться на его физическом состоянии. Во-вторых, его соперник Андрей Кошкин прошел очень серьезную подготовку за океаном и его уровень значительно вырос.

В беседе с «Известиями» представитель АСВ также прокомментировал подписание контракта с Альбертом Туменовым и рассказал об организации его дебютного поединка.

— В соперники Альберту достался очень непростой бразилец — Марселло Алфая, который на юбилейном турнире выиграл у экс-чемпиона лиги Беслана Исаева, — продолжил Ибрагим Исмаилов. — Полусредний дивизион в последнее время сильно вырос, но мы принципиально не хотели, чтобы в первом бою Туменову достался новичок. Не было цели дать Альберту в оппоненты именно борца, однако так сложилось, что первым его соперником в нашей лиге будет представитель именно этого направления. Думаю, для Туменова это будет отличной проверкой, а победа позволит ему претендовать на поединки со спортсменами с верхних строк рейтингов.