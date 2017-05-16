В Санкт-Петербурге определят сильнейшего полулегковеса России
20 мая в
Санкт-Петербурге пройдет очередной турнир по смешанным единоборствам ACB 61. В главном поединке вечера встретятся два непобежденных российских бойца — 41-летний Марат Балаев и 26-летний Адлан Батаев. Оба спортсмена подходят к схватке с одинаковым рекордом из семи побед подряд.
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Марат Балаев является действующим чемпионом ACB в полулегком весе и одним из главных героев организации. Спортсмен с удивительной историей, он провел более 10 лет в заключении и, вернувшись в большой спорт, создал свою персональную «сказку», выиграв в титульном поединке у молодого и перспективного Юсуфа Раисова. Во время этой схватки Балаев смог выдержать болевой прием на руку и в итоге склонил ход поединка в свою пользу, завоевав пояс чемпиона.
Адлан Батаев, претендующий на титул Балаева, относится к той категории спортсменов, которые мало говорят, но успешно идут к своей цели. Молодой боец отличается потрясающей выносливостью — четыре из пяти последних схваток он провел, что называется, на одном дыхании, взвинчивая темп к концу боя. Противостояние Батаева и Балаева называют одним из самых интересных поединков турнира — этот бой по праву возглавляет файткард (расписание схваток) бойцовского мероприятия.
Еще одним увлекательнейшим поединком должна стать схватка между первым и вторым номерами рейтинга легковесов Андреем Кошкиным и Эдуардом Вартаняном. Оба спортсмена имеют в своем активе 16 побед и уверенно идут к заветной цели — титульному поединку с чемпионом дивизиона
Также на турнире в
В целом, по признанию многих специалистов, турнир ACB 61 обещает стать одним из самых интересных в этом году — бой за титул между двумя лучшими полулегковесами России, претендентский поединок легковесов, дебют
— Поединок между Балаевым и Батаевым я считаю одним из самых ожидаемых за последнее время, — рассказал «Известиям» матчмейкер ACB Ибрагим Исмаилов. — Равное противостояние, без явного фаворита. Сейчас все знают, на что способен Балаев — несмотря на возраст, он может находиться во главе дивизиона. Его главный козырь — борьба, в то время как Батаев более разносторонний боец. Эдуард Вартанян — человек, у которого в ACB в принципе не было ни одного легкого соперника. Он всегда дерется с лучшими, а неудачи его только мотивируют. Сейчас у него появился шанс стать главным претендентом на пояс и повторно оспорить чемпионство Абдулвахабова. Но сделать это будет непросто по двум причинам.
В беседе с «Известиями» представитель АСВ также прокомментировал подписание контракта с Альбертом Туменовым и рассказал об организации его дебютного поединка.
— В соперники Альберту достался очень непростой бразилец — Марселло Алфая, который на юбилейном турнире выиграл у
Турнир ACB 61 пройдет 20 мая в
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