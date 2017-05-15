Fight Nights предложил Рыспаеву провести бой в ММА

По словам Рыспаева, ему поступило предложение провести бой под эгидой промоушена Fight Nights, но он ответил отказом, так как сосредоточен на хоккейной карьере. Отмечается, что соперником Рыспаева должен был стать другой хоккеист — игрок владивостокского «Адмирала» Самвел Мнацян, чей рост составляет 188 сантиметров, а вес — 98 килограммов.



Рост Рыспаева составляет 187 сантиметров, вес — 102 килограмма.



В августе прошлого года Рыспаев избил четырех хоккеистов китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» во время встречи за Кубок президента Казахстана. В результате Континентальная хоккейная лига (КХЛ) бессрочно дисквалифицировала защитника. 13 мая сообщалось, что руководство КХЛ отказалось пересмотреть пожизненную дисквалификацию Рыспаева.