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15 мая 2017, 11:36 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Президент UFC объявил о договоренности с МакГрегором по бою против Мейвезера

Президент UFC Дэйна Уайт объявил о заключении сделки с чемпионом организации ирландцем Конором МакГрегором по его боксерскому поединку против американца Флойда Мейвезера-младшего. Об этом сообщает vRINGe.com.

Ранее Дана Уайт признался что сентябрьский бой Головкин-Канело спутал их планы. Увеличить
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Отмечается, что 15 мая Уайт собирается сесть за стол переговоров уже с Мейвезером, чтобы раз и навсегда решить, быть бою или нет.

«Мы здесь, чтобы заключить сделку, и, думаю, мы на правильном пути. Я уже обо всем договорился с Конором и надеюсь, что в понедельник сяду за стол переговоров с Мейвезером. Проблема в том, что когда в процесс вовлечена уйма юристов, порой доходит до глупости», — сказал Уайт.

Ранее президент UFC признал, что поединок Мейвезер-МакГрегор планировалось провести 16 сентября, но после того, как эту дату заняли мексиканец Сауль «Канело» Альварес и казахстанец Геннадий Головкин для своего боя, им придется искать другой вариант.
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