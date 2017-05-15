Президент UFC объявил о договоренности с МакГрегором по бою против Мейвезера
Президент UFC Дэйна Уайт объявил о заключении сделки с чемпионом организации ирландцем Конором МакГрегором по его боксерскому поединку против американца Флойда
Мейвезера-младшего. Об этом сообщает vRINGe.com.
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Отмечается, что 15 мая Уайт собирается сесть за стол переговоров уже с Мейвезером, чтобы раз и навсегда решить, быть бою или нет.
«Мы здесь, чтобы заключить сделку, и, думаю, мы на правильном пути. Я уже обо всем договорился с Конором и надеюсь, что в понедельник сяду за стол переговоров с Мейвезером. Проблема в том, что когда в процесс вовлечена уйма юристов, порой доходит до глупости», — сказал Уайт.
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