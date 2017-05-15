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15 мая 2017, 8:13 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Куат «Найман» Хамитов: Треш-токинг — это неотъемлемая часть спорта

Вторая часть эксклюзивного видеоинтервью с казахстанским бойцом ММА.

Вторая часть эксклюзивного <span class=error>видеоинтервью</span> с казахстанским бойцом <span class=error>ММА</span>. Увеличить
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Во второй части нашего разговора мы коснулись более серьезных тем. Отношений бойцов перед боями, моды на скандалы вокруг боев, а также поговорили о активной гражданской позиции Куата Хамитова.

— Раз мы коснулись темы шоу в ММА, то как вы относитесь к тому, что многие бойцы в соцсетях начинают вести «треш-токинг», делать громкие заявления, нередко даже оскорблять? Тем более что вы недавно сами столкнулись с этим…

— Несколько меяцев назад я посмотрел документальный фильм о бое Мейвезера и Де Ла Хойи. В нем один из президентов боксерской организации рассказывал благодаря чему его дочь решила посмотреть этот поединок, которая никогда не увлекалась боксом и не следила за ним. По ее словам, ее захватила предматчевая пресс-конференция, когда Мейвезер начал издеваться (над соперником), вести себя нагло, то ее это все захватило. И она решила после всего этого посмотреть, что будет на ринге. Я считаю, что это все нужно — это неотъемлемая часть нашего спорта, это современные реалии рынка. Нужно подогревать интерес к бою, устраивать шоу, треш-токинг. У нас жесткий вид спорта, и часто бывает, что бойцы ведут себя не наигранно. Твой соперник — это принципиальный соперник. Вы напрямую можете ненавидеть друг друга, а может и нет. У нас самый жесткий вид спорта, и когда такие парни собираются драться друг с другом, то проявляется гордость и эмоции.

— Продолжая тему социальных сетей — большой резонанс вызвала ваша реакция в одной из соцсетей, когда вы резко раскритиковали закон об обязательной регистрации граждан. Что вы думаете сейчас по этому поводу?

— То, что я говорил, делается не для самопиара. Это правда, потому что я сам выбрался из простой семьи, знаю жизнь простого народа и то, что они чувствуют. Я нисколько не изменился с тех пор, как был обычным парнем. Я стараюсь быть среди простых людей. Я понимаю их. Я переживаю за каждого из нас, потому что нас мало — всего 10 миллионов. Сейчас меня могут услышать многие люди, раньше у меня не было такой возможности. Хотя тоже самое я говорил и в детстве, я всегда говорил правду. Каждый раз, когда выходят такие законы, которые ущемляют права обычных граждан, мне становится тяжелее, чем на ринге. Вообще, если говорить в целом, когда выходят новые законы, то народ уже не верит ни словам, ни обещаниям. Надо вернуть веру народа в будущее. А будущее — это мы, молодежь. Если мы не будем за это переживать, за будущее своей страны, то кто это будет делать?

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