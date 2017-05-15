Куат «Найман» Хамитов: Треш-токинг — это неотъемлемая часть спорта
Вторая часть эксклюзивного видеоинтервью с казахстанским бойцом ММА.
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Во второй части нашего разговора мы коснулись более серьезных тем. Отношений бойцов перед боями, моды на скандалы вокруг боев, а также поговорили о активной гражданской позиции Куата Хамитова.
— Раз мы коснулись темы шоу в ММА, то как вы относитесь к тому, что многие бойцы в соцсетях начинают вести «треш-токинг», делать громкие заявления, нередко даже оскорблять? Тем более что вы недавно сами столкнулись с этим…
— Несколько меяцев назад я посмотрел документальный фильм о бое Мейвезера и Де Ла Хойи. В нем один из президентов боксерской организации рассказывал благодаря чему его дочь решила посмотреть этот поединок, которая никогда не увлекалась боксом и не следила за ним. По ее словам, ее захватила предматчевая
— Продолжая тему социальных сетей — большой резонанс вызвала ваша реакция в одной из соцсетей, когда вы резко раскритиковали закон об обязательной регистрации граждан. Что вы думаете сейчас по этому поводу?
— То, что я говорил, делается не для самопиара. Это правда, потому что я сам выбрался из простой семьи, знаю жизнь простого народа и то, что они чувствуют. Я нисколько не изменился с тех пор, как был обычным парнем. Я стараюсь быть среди простых людей. Я понимаю их. Я переживаю за каждого из нас, потому что нас мало — всего 10 миллионов. Сейчас меня могут услышать многие люди, раньше у меня не было такой возможности. Хотя тоже самое я говорил и в детстве, я всегда говорил правду. Каждый раз, когда выходят такие законы, которые ущемляют права обычных граждан, мне становится тяжелее, чем на ринге. Вообще, если говорить в целом, когда выходят новые законы, то народ уже не верит ни словам, ни обещаниям. Надо вернуть веру народа в будущее. А будущее — это мы, молодежь. Если мы не будем за это переживать, за будущее своей страны, то кто это будет делать?
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