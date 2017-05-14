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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29737817/
14 мая 2017, 21:00 | Летние: Единоборства | Спорт-Экспресс

Президент UFC договорился с Макгрегором о поединке с Мейуэзером

Президент UFC Дэйна Уайт отметил, что достиг договоренности с Конором Макгрегором о бое против Флойда Мейуэзера.

Президент UFC <span class=error>Дэйна</span> Уайт отметил что достиг договоренности с <span class=error>Конором</span> Макгрегором о бое против <span class=error>Флойда</span> Мейуэзера. Увеличить
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Однако он не уверен, что переговоры с последним завершатся удачно.

— Мы находимся здесь для того, чтобы довести эту сделку до конца, — цитирует BoxingScene.com Уайта. — Мы бы хотели все закончить до воскресенья, а затем вступить в переговоры с Мейуэзером. Если все удастся, здорово. Если нет, продолжим работать. Я уже достиг договоренности с Конором. Надеюсь, что в понедельник я поеду к Мейуэзеру и сяду с ним и его командой за стол. Я все еще должен провести с ними переговоры, и пока нет гарантий, что они завершатся удачно.

Под бой на 10 июня уже зарезервирована арена T-Mobile в Лас-Вегасе.
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