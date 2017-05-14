Президент UFC договорился с Макгрегором о поединке с Мейуэзером
Президент UFC Дэйна Уайт отметил, что достиг договоренности с Конором Макгрегором о бое против Флойда Мейуэзера.
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Видимо, что-то случилось...
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Однако он не уверен, что переговоры с последним завершатся удачно.
— Мы находимся здесь для того, чтобы довести эту сделку до конца, — цитирует BoxingScene.com Уайта. — Мы бы хотели все закончить до воскресенья, а затем вступить в переговоры с Мейуэзером. Если все удастся, здорово. Если нет, продолжим работать. Я уже достиг договоренности с Конором. Надеюсь, что в понедельник я поеду к Мейуэзеру и сяду с ним и его командой за стол. Я все еще должен провести с ними переговоры, и пока нет гарантий, что они завершатся удачно.
Под бой на 10 июня уже зарезервирована арена
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