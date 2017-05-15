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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29736828/
15 мая 2017, 9:27 | Летние: Единоборства | НИА-Нижний Новгород

Нижегородец Руслан Меджидов стал бронзовым призером кубка России по Кудо

Нижегородец Руслан Меджидов стал призером кубка России по Кудо. Об этом сообщается на сайте нижегородского отделения федерации Кудо России.

В категории 270+ единиц (абсолютный вес) Меджидов, который носит звание действующего чемпиона России, выиграл бронзовую медаль. Помимо Руслана Меджидова Нижегородскую область в Пятигорске, где проходит кубок России, представлял и Ника Папава, который был приглашен на турнир как действующий победитель чемпионата ПФО. Выступавший в категории 250 единиц нижегородец уступил во втором поединке кубка России и остался без медалей.

По словам председателя правления нижегородского отделения Федерации Кудо России Владимира Поддымникова, меньше чем через две недели нижегородские спортсмены снова выступят на соревнованиях.

«Сейчас наша команда готовится к фестивалю Приволжского федерального округа по кудо, который 27 мая пройдет в Ульяновске. От Нижегородской области на турнире выступят более 40 человек! Очень много бойцов заявлены в соревновании для детей и юниоров. А из взрослых спортсменов нашу область будут представлять Олимжон Шодмонов, Андрей Фирсов и Антон Зюзин. У всех троих за плечами есть победы и награды на чемпионатах и кубках ПФО, так что ждем от них успешного выступления» — рассказал Владимир Поддымников.

Также, по словам Поддымникова, на фестивале состоится дебют двух нижегородских спортсменок: Светланы Белоусовой и Екатерины Ромодановой, которые выступят в женском турнире.

«Светлана и Екатерина тренируются у нас практически с самого момента основания Нижегородской школы Кудо. А теперь решили попробовать свои силы и на официальном турнире » — заявил Поддымников НИА «Нижний Новгород».
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