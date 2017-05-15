Нижегородец Руслан Меджидов стал бронзовым призером кубка России по Кудо

В категории 270+ единиц (абсолютный вес) Меджидов, который носит звание действующего чемпиона России, выиграл бронзовую медаль. Помимо Руслана Меджидова Нижегородскую область в Пятигорске, где проходит кубок России, представлял и Ника Папава, который был приглашен на турнир как действующий победитель чемпионата ПФО. Выступавший в категории 250 единиц нижегородец уступил во втором поединке кубка России и остался без медалей.

По словам председателя правления нижегородского отделения Федерации Кудо России Владимира Поддымникова, меньше чем через две недели нижегородские спортсмены снова выступят на соревнованиях.

«Сейчас наша команда готовится к фестивалю Приволжского федерального округа по кудо, который 27 мая пройдет в Ульяновске. От Нижегородской области на турнире выступят более 40 человек! Очень много бойцов заявлены в соревновании для детей и юниоров. А из взрослых спортсменов нашу область будут представлять Олимжон Шодмонов, Андрей Фирсов и Антон Зюзин. У всех троих за плечами есть победы и награды на чемпионатах и кубках ПФО, так что ждем от них успешного выступления» — рассказал Владимир Поддымников.

Также, по словам Поддымникова, на фестивале состоится дебют двух нижегородских спортсменок: Светланы Белоусовой и Екатерины Ромодановой, которые выступят в женском турнире.

«Светлана и Екатерина тренируются у нас практически с самого момента основания Нижегородской школы Кудо. А теперь решили попробовать свои силы и на официальном турнире » — заявил Поддымников НИА «Нижний Новгород».