Федор Емельяненко не жалеет об отказе выступать в UFC

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«Сейчас у меня контракт с Bellator, я там буду работать. Не могу параллельно выступать в UFC, но об этом абсолютно не жалею», — сказал Емельяненко.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом в рамках организации Rizin, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо в промоушене Fight Nights.

Позднее спортсмен подписал контракт с организацией Bellator, отметив, что предложение UFC его не устроило.

Емельяненко проведет ближайший поединок 24 июня против американца Мэтта Митриона в рамках контракта с Bellator. Бой пройдет в Нью-Йорке.

Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, пять поражений.