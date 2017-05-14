Самый опасный человек на земле

В Далласе, штат Техас, прошел турнир UFC 211, в главном бою которого чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич успешно защитил свой титул против Джуниора дос Сантоса. Представляем вашему вниманию обзор прошедших боев.

Легкий вес (70 кг): Эдди Альварес — Дастин Порье

Данный поединок представлялся лучшим на текущий момент времени в легкой весовой категории. Практически все бойцы из топ-5 были заняты или восстанавливались после прошедших поединков. Оба бойца изъявили обоюдное желание провести этот бой. Потенциальной победой 28-летний Дастин Порье мог вписать свое имя в титульную гонку. А Эдди Альварес хотел закрыть свое поражение в последнем бою, когда проиграл нокаутом Конору Макгрегору.

Первый раунд поединка начался с небольшой разведки и обменом ударами. Порье выглядел более агрессивным, постоянно напирая на соперника и занимая центр октагона. Альварес же большую часть первой пятиминутки работал вторым номером, пытаясь подловить соперника на контратаках. Как итог — первая пятиминутка завершилась в пользу Порье. Во втором раунде Альварес вспомнил, что имеет в своем арсенале неплохие навыки борьбы и перевода в партер. Однако, данная попытка была пресечена хорошим уровнем защиты от тейкдаунов в исполнии Дастина. В середине раунда он попал левым боковым ударом и порядком потряс уставшего Альвареса. По ходу всего раунда Дастин пытался финишировать своего оппонента, но Эдди и не думал отдавать победу в руки соперника. На рубеже последней минуты Альварес предпринял попытку перевести бой в партер, но и здесь его ждала неудача — в пылу сражения боец нанес запрещеный удар коленом, когда Порье находился на четырех точках опоры. Как итог — бой был признан несостоявшимся.

Полулегкий вес (66 кг): Фрэнки Эдгар — Яир Родригес

Когда данный бой был только анонсирован, многие поклонники ММА всерьез обеспокоились за бывшего чемпиона в легком весе Фрэнки Эдгара. И тому были причины, ведь ему предстояло провести бой против молодого проспекта Яира Родригеса, который прошелся катком по своим соперникам и не знает поражений более четырех лет.

Казалось бы, у Родригеса полное преимущество в росте и длине конечностей, он выше своего оппонента на 14 сантиметров. Но ветеран данного вида спорта в лице Эдгара имел свои планы на прошедший поединок. Уже на второй минуте первого раунда Фрэнки успешно перевел Родригеса в партер, где показал безупречный гранд анд паун, избивая своего соперника. На этом переводы в партер не закончились. Во втором раунде Эдгар решил еще раз перевести бой в горизонтальное положение. В итоге после нескольких минут избиении в партере, судья остановил поединок из-за глубокого рассечения у Родригеса, тем самым победа досталась ветерану Эдгару.

Полусредний вес (77 кг): Демиен Майа — Хорхе Масвидаль

С самого анонса этого поединка, Хорхе Масвидаль не скрывал своего настроя на поединок и всячески пытался демонстрировать свое преимущество. В последнем поединке он нокаутировал Дональда Серроне и явно не хотел останавливаться на этом. 39-летний бразилец Майа вновь был спокойным и с умеренным уважением относился к своему сопернику. Демиен за последние 3 года оформил шесть побед, причем в последнем бою он задушил топового Карлоса Кондита, который считается одним из лучших бойцов в этом весе. Все знали, по какому сценарию будет развиваться данный бой. Майа обладает практически лучшими навыками джиу-джитсу в ММА. Каждый раз он заставляет выглядеть своих оппонентов новичками. И в этом поединке он не стал изменять традициям и пытался перевести бой в партер. С первых же секунд Майа пытался перевести Масвидаля в партер, однако американец был хорошо к этому подготовлен, каждый раз встречая ударами своего соперника. Но Майа, как прилежный ученик вновь и вновь предпринимал попытки перевести бой на землю. В конечно итоге это ему удалось и здесь зрители увидели тотальное избиение Масвидаля в партере. Повиснув на сопернике словно «рюкзак» Майа наносил удары по всему корпусу и голове, параллельно пытаясь задушить Масвидаля. Как итог — победа раздельным решением досталась Майа, а вместе с этим и титульный бой против Тайрона Вудли.

Минимальный вес (52 кг): Йонна Энджейчик — Джессика Андраде

Доминирование Энджейчик продолжается уже два года, с марта 2015 года она успела защитить свой пояс четыре раза, каждый раз «разбирая» своих соперниц в стойке. Как заявила полячка, ее цель превзойти рекорд Ронды Раузи, которая провела шесть успешных защит титула.

Первый из пяти раундов чемпионка отдала своей сопернице, в основном работая вторым номером. Несколько раз Андраде смогла перевести бой в партер, но без особого продолжения. Второй и последующие раунды развивались в традиционном сценарии — Энджейчик на все сто процентов использовала свое антропометрическое преимущество. С каждой минутой представительница Польши взвинчивала темп поединка, нанося удары локтями, коленями. Навыки тайского бокса в очередной раз помогли Йоанне добыть победу, на протяжении четырех раундов она нанесла более двух сотен ударов.

Тяжелый вес: Стипе Миочич — Джуниор дос Сантос 2

Бой лучших тяжеловесов ММА многие ждали с замиранием сердца. Первый бой, который прошел в декабре 2014 года закончился победой дос Сантоса. С тех пор Миочич показал огромный прогресс, превратившись из крепкого бойца в доминирующего чемпиона. В мае 2016 года хорват отправил в нокаут Фабрисио Вердума, а затем и Алистара Оверима в своей первой защите титула. Миочич и дос Сантос показывают пожалуй лучший уровень бокса в UFC. Поединок мог закончится в любую секунду, каждый из бойцов делал свои прогноз на прошедший бой. По мнению дос Сантоса, сражения должно было закончится во втором раунде в его пользу. Но бой не продлился и трех минут — боец из Кливленда попал правым хуком и сходу же добил своего оппонента. Таким образом Стипе провел вторую успешную защиту пояса. Сможет ли он преодолеть «проклятие тяжелого веса», узнаем до конца года. Пока ни один тяжеловес не смог защитить титул более двух раз. Но ведь Миочич успешно снял «Проклятие Кливленда», так что ему по силам стать первым. На данный момент «пожарник» из Кливленда является лучшим тяжеловесом UFC и выглядит на голову выше остальных. Среди потенциальных соперников есть Кейн Веласкез, а в далеком будущем Джон Джонс, который хочет перейти тяжелый вес.