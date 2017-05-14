Чемпионка UFC Джоанна Еджейчик защитила титул в пятый раз подряд и приблизилась к рекорду Ронды Роузи
В поединке турнира UFC 211 претендентка из Бразилии Джессика Андраде (16−6) проявила завидную силу воли и терпение, но ничего не смогла противопоставить фирменной бомбардировке в исполнении спортсменки из Польши Джоанны Еджейчик, сообщает vRINGe.com.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Андраде бодро начала поединок и в первом раунде записала на свой счет два амплитудных тэйкдауна, но гораздо больше и чаще промахивалась, безрезультатно наступая на чемпионку, которая комфортно расстреливала мишень вторым номером. Андраде старалась и неустанно шла вперед, но лишь ловила лицом и остальными частями тела многочисленные выпады Еджейчик.
50−45, 50−45 и 50−44 — очередная разгромная победа от Джоанны.
Как итог, чемпионка UFC в наилегчайшем весе Джоанна Еджейчик (14−0) защитила титул в пятый раз подряд, вплотную приблизившись к рекорду Ронды Роузи (шесть защит).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter