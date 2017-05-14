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14 мая 2017, 7:59 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Альварес запрещенным ударом в голову соперника вынудил рефери признать бой несостоявшимся

Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес (28−5) не сумел триумфально вернуться в октагон после сокрушительного поражения от Конора МакГрегора в ноябре прошлого года — его поединок против Дастина Порье (21−5) в рамках предварительного карда турнира UFC 211 был признан несостоявшимся, сообщает vRINGe.com.

Ранее Альварес потерпел поражение от МакГрегора. Увеличить
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Порье взял первый раунд благодаря четкой работе в стойке, где превалировали лоу- и мидл-кики, а также прямые левые в голову. Во второй пятиминутке Альварес активизировался, однако доминировал по-прежнему Дастин, да так, что вплотную приблизился к досрочной победе. Эдди с трудом держался под градом ударов, но изловчился потрясти соперника правым в голову и быстро провел тэйкдаун, после чего оттеснил к сетке и… нанес запрещенный удар коленом в голову, вынудив рефери остановить поединок и признать бой несостоявшимся.
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