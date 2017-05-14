Альварес запрещенным ударом в голову соперника вынудил рефери признать бой несостоявшимся

Порье взял первый раунд благодаря четкой работе в стойке, где превалировали лоу- и мидл-кики, а также прямые левые в голову. Во второй пятиминутке Альварес активизировался, однако доминировал по-прежнему Дастин, да так, что вплотную приблизился к досрочной победе. Эдди с трудом держался под градом ударов, но изловчился потрясти соперника правым в голову и быстро провел тэйкдаун, после чего оттеснил к сетке и… нанес запрещенный удар коленом в голову, вынудив рефери остановить поединок и признать бой несостоявшимся.