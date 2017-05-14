Альварес запрещенным ударом в голову соперника вынудил рефери признать бой несостоявшимся
Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес (28−5) не сумел триумфально вернуться в октагон после сокрушительного поражения от Конора МакГрегора в ноябре прошлого года — его поединок против Дастина Порье (21−5) в рамках предварительного карда турнира UFC 211 был признан несостоявшимся, сообщает vRINGe.com.
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Порье взял первый раунд благодаря четкой работе в стойке, где превалировали лоу- и
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