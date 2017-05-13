Россияне завоевали 5 золотых медалей в первый день Кубка Европы по дзюдо в Оренбурге
МОСКВА, 13 мая —
Р-Спорт. Российские дзюдоисты и дзюдоистки завоевали пять золотых медалей на Кубке Европы, который проходит в Оренбурге.
Яго Абуладзе первенствовал в весовой категории до 60 килограммов. Иса Исаев победил в весе до 66 кг. Второе место в этой категории занял еще один представитель России Александр Куликовских. В весовой категории до 73 кг лучшим стал Саян Ондар.
У женщин в субботу были разыграны комплекты медалей в четырех весовых категориях. Екатерина Долгих стала первой в весовой категории до 48 кг. Третье место поделили еще две россиянки Марьям Есеркеева и Валерия Забалуева. В весовой категории до 52 кг Дарья Бобрикова заняла второе место, уступив только Назгуль Елмуратовой из Казахстана. Еще одно российское серебро у Дилбары Салкарбек Кызы.
Пятое золото в субботу в копилку сборной России положила Яна Полякова (до 63 кг). Третье место поделили еше две россиянки Ольга Крюкова и Дали Лилуашвили.
Турнир в Оренбурге продолжится 14 мая.
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