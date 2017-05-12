Шестнадцать бойцов Емельяненко

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Финальные схватки чемпионата России получились по-настоящему интересными. Дворец спорта, куда обычно ростовчане собираются на гандбол, был заполнен в этот вечер фанатами единоборств. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко сидел в окружении ветеранов и наблюдал за схватками, а после наградил чемпионов в самой престижной весовой категории. В ней же, пожалуй, произошел и самый драматичный поединок вечера. Но главный итог турнира — это фамилии шестнадцати спортсменов, которые представят страну на международной арене. Победители чемпионата России поедут на чемпионат мира в Казахстан, а серебряные призеры — на чемпионат Европы, который в этом году пройдет в Германии.

ПРИРОДНЫЕ ЛИМИТЫ

— Впечатления от чемпионата остались самые замечательные, — отметил по итогам старта Емельяненко. — С самого открытия чувствовалась атмосфера спортивного праздника, празднования Дня нашей Великой Победы. Все это передалось и спортсменам, и зрителям. Все бои были очень напряженными, накал рос от поединка к поединку. Все ребята показали очень интересные бои и огромное стремление к победе. В этом году состав нашей национальной сборной обновился.

Обновились и некоторые правила, которые добавили объективности и накала в сами состязания.

— Этот чемпионат отличался кардинально — добавилась весовая категория, изменилась система взвешивания, — пояснил вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев. — Теперь спортсмены встают на весы в день поединка, поэтому многие «профессиональные весогонщики» оказались вынуждены выступать в своих природных лимитах. Это большой плюс, мы видим, что расклад изменился моментально, поменялись почти все чемпионы, только Гамзат Хирамагомедов в 84 кг остался.

НОВАЯ ВОЛНА

Главный тренер сборной Геннадий Капшай остался доволен ростом уровня соревнований.

— Чемпионат получился интересный, уровень вырос. В целом видна тенденция развития, ничто на месте не стоит — сегодня ты чемпион, а в следующем году можешь им не быть. В прошлом году в сборной было 14 человек, результат ребят на международной арене был стопроцентным. Впоследствии трое ушли в профессионалы, а остальные 11 заявились на чемпионат России. В итоге только четверо остались в команде по итогам соревнований. В команде прибавилась одна весовая категория, таким образом, остальные 12 спортсменов сборной — это новые ребята. Дальше будем смотреть, как они себя проявят на международном уровне.

Тренер Абдулманап Нурмагомедов подчеркнул, что перед своими двумя отобравшимися в сборную спортсменами на международном уровне будет ставить самые высокие задачи.

— Очень доволен Магомедом Магомедкеримовым (до 77,1 кг), он сделал все отлично. А Магомедом Шахрудиновым (84), наоборот, очень недоволен. Дважды был нокдаун, может, из-за этого он не раскрылся. Они оба поедут на международные турниры, ставим задачу побеждать. Магомедкеримов сразу начнет подготовку, а Шахрудинову дам неделю на восстановление.

Гаджи Рабаданов и Омар Нурмагомедов в этом году упустили шансы стать чемпионами. В целом мне понравился турнир. Хотя судейством не совсем доволен, были спорные моменты. Что касается обновления команды, меня радует развитие нашего вида спорта по всей России. К тому же у турнира было прекрасное открытие, соревнования проходили на фоне празднований Дня Победы. Это важно в свете воспитания молодого поколения на примере подвига наших отцов.

Результаты чемпионата России по ММА

Общекомандный зачет

1. Москва. 2. Центральный федеральный округ. 3. Уральский федеральный округ.

Личный зачет

До 56,7 кг. 1. Даитбегов (Москва). 2. Шейхмагомедов (ЦФО). 3. Сиражудинов (СКФО) и Андрей Цой (ДВФО). До 61,2 кг. 1. Заваев (УРФО). 2. Магомедов (ПФО). 3. О. Нурмагомедов (СКФО) и Абдулхамидов (Москва). До 65,8 кг. 1. Гайирбегов (ЦФО). 2. Ашурлаев (СКФО). 3. Курбанов (ЮФО) и Егоян (ЮФО). До 70,3 кг. 1. Абдулхаликов (ЦФО). 2. Омаров (УРФО). 3. Рабаданов (УРФО) и Абдусаламов (Москва). До 77,1 кг. 1. Магомедкиримов (Москва). 2. Гаджидаудов (УРФО). 3. Мусаев (ЦФО) и Магомедов (ЦФО). До 84 кг. 1. Хирамагомедов (Москва). 2. Шахрудинов (УРФО). 3. Умалатов (ЮФО) и Мутаев (УРФО). До 93 кг. 1. Магомедов (СКФО). 2. Баширов (Москва). 3. Гамзатов (Москва) и Насрудинов (ЦФО). Свыше 93 кг. 1. Малыхин (ЦФО). 2. Расулов (Москва). 3. Куниев (СКФО) и Гончаров (ЮФО).