Бей, как Фёдор. В Ростове определились лучшие бойцы страны по ММА

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В Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по смешанному боевому единоборству, который проводился Союзом ММА в шестой раз (в 2017 году организация отмечает своё пятилетие). В соревнованиях приняли участие свыше 100 сильнейших спортсменов, выявив сильнейших в восьми весовых категориях. В общекомандном зачёте победу праздновала Москва, серебро у Центрального федерального округа, бронза досталось Уралу (местом проведения чемпионата России 2018 года станет Челябинск). Чемпионы будут представлять нашу страну на чемпионате мира, а обладатели серебряных наград (вторые номера) выступят на чемпионате Европы.

Медали чемпионата страны в наилегчайшем весе в этом году разыгрывались впервые. Москвич Магомед Даитбегов сражался с более молодым уроженцем Дагестана Магомедрасулом Шейхмагомедовым, который уже имеет опыт боёв в лиге АСВ. Шейхмагомедов и захватил инициативу в ринге в первом раунде, переведя бой в партер, однако концовка пятиминутки осталась за Даитбеговым. Второй раунд изобиловал борьбой в стойке и в партере, но Даитбеков хорошо защищался от проходов в ноги, был точнее и забрал концовку. Ему и отдали победу единогласным решением судей.

В финале чемпионата в легчайшем весе боец из Татарстана Шарапудин Магомедов встретился с бойцом известного челябинского клуба REM-93 Гаджимурадом Заваевым, который начинал карьеру в дагестанском клубе «Горец». В стойке поначалу лучше смотрелся Магомедов, который несколько раз достал соперника, а затем провёл тейкдаун и хорошо поработал сверху. Во втором раунде Магомедов уже не стал долго утруждать себя разменом ударов и реализовал своё преимущество в борцовской технике и, казалось, спокойно доводил дело в партере до победы по очкам, но в концовке полностью отдал инициативу Заваеву, который и стал чемпионом России.

Полулегковес из Дагестана Наби Ашурлаев второй год подряд дрался в финале чемпионата России. Год назад он уступил Курбану Тайгибову, а сейчас на его пути встал воспитанник клуба «Шторм» Абдулмуталип Гайирбегов. Ашурлаев в середине первого раунда пропустил тяжёлый удар и оказался на пятой точке. Гайирбеков не стал форсировать ход боя и продолжил перебивать соперника в стойке. Во втором раунде Ашуроаев изменил тактику и сразу перевёл бой на землю, но Абдулмуталип сохранил большую свежесть и перехватил инициативу в партере и постоянно держал соперника в напряжении ударами. В итоге Ашурлаев второй раз остановился в шаге от чемпионского титула.

Али Абдулхаликов из Московской области был серебряным призёром чемпионата страны уже дважды, хотя побеждал на чемпионате Европы и добился профессионального рекорда 5−0. Третья попытка свела его в финале с Исламом Омаровым. Более опытный Абдулхаликов повёл бой на дистанции и несколько раз хорошо попал ногой. Омаров попытался затащить соперника в партер и, завалив на себя, попробовал поймать на треугольник, а затем уже занял в партере и доминирующую позицию, но жёсткий размен в концовке раунда остался за Абдулхаликовым. Али отлично поработал в клинче во втором раунде и несколько раз забирал спину соперника и, наконец, достиг своей цели и стал чемпионом России.

В финале в полусреднем весе сошлись два опытных профессионала — москвич Магомед Магомедкеримов, побеждавший на турнирах WSOF и ACB и имеющий 18 профессиональных побед, и топовый боец АСВ Устармагомед Гаджидаудов, недавно нокаутировавший Александра Сарнавского. Поединок поначалу изобиловал клинчами, пока Магомедкеримов не перевёл опасного ударника в партер. Гаджидаудов почти сразу поднялся и ответил ударами коленом. В начале второго периода Магомедкеримов потряс соперника двойкой, а затем, не давая прийти в себя, «задушил» гильотиной.

«Вольник» высокого класса Магомед Шахрудинов год назад дрался в финале полутяжёлого веса, где уступил Магомеду Анкалаеву. Годом спустя он логично решил сбросить вес и также дошёл до финала, где его ждал двукратный чемпион России 2015 года Гамзат Хирамагомедов. Опытный москвич предпочитал действовать с дистанции и ударами ногами подтачивать силы визави. Шухрудинов предпринимал легко читаемые попытки прохода в ноги, а в стойке ничего не мог противопоставить. Хирамагомедов продолжил вести бой в своей стихии и спустя два года вернул себе статус лучшего в России на любительском ринге.

Финалисты в полутяжёлом весе, молодые бойцы Муслим Магомедов из Дагестана и москвич Гаджимурад Баширов, напротив, большими регалиями похвастать не могли. Баширов активнее начал бой в стойке, но к середине первого раунда пропустил проход в ноги и был вынужден защищаться от жёстких ударов сверху. В концовке раунда Баширов сумел подняться в стойку и ответить сопернику ударом коленом. Во втором раунде Баширов порадовал публику красивыми бросками, попытался сделать болевой, но извлечь дивидендов из внешней эффектности не сумел и большую часть раунда провёл под своим соперником, который и довёл дело до победы.

Бывший чемпион АСВ, опытный боец Салимгирей Расулов считался фаворитом финала против тёмной лошадки Анатолия Малыхина, который ещё три года назад участвовал в чемпионате России, но больших успехов тогда не снискал. Малыхин сразу же бросился в борьбу, но Расулов до поры до времени сдерживал его наскоки встречными ударами. Однако когда дело доходило до партера, Расулов был вынужден выживать и защищаться от болевых и удушающих, а в перерыве дышал очень тяжело. Здоровенный Малыхин и во втором раунде продолжил уничтожать своего соперника в партере. Расулов держал тяжёлые удары, но за несколько секунд до конца боя, рефери прекратил избиение, так как боец из Москвы уже перестал отвечать на атаки соперника. В итоге Малыхин стал единственным чемпионом, выигравшим финал досрочно.

Президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко остался доволен уровнем турнира. — — Впечатления от чемпионата самые замечательные. С самого открытия чувствовалась атмосфера спортивного праздника, празднования дня нашей великой победы. Всё это передалось и спортсменам, и зрителям. Сегодня накал рос от боя к бою и достиг кульминации к последнему поединку, завершившемуся нокаутом. Даже на награждении люди не расходились, радовались за ребят. Всё прошло на самом высоком уровне.

— Как оцените конкуренцию в новом наилегчайшем весе?

— Ребята живые, интересные. Есть страны, где много сильных бойцов этого веса, как Япония и Корея. Они хотели бы участвовать в чемпионатах мира именно в этих категориях.

— Планируется ли в перспективе проведение соревнований среди женщин?

— Планируется. Эта тема поднимается в международной федерации, и в ближайшие годы что-то будет решено.

— Когда начнётся ваша подготовка к бою с Митрионом?

— Подготовка уже идёт, первый этап по подъёму выносливости и физической силы уже закончился. Сейчас идёт специальная работа в ударной технике, борьбе. Ближе к бою будет больше спаррингов и поединков. Первый этап подготовки прошёл в Москве, второй будет в Голландии.