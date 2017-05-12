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12 мая 2017, 12:09 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Ф. Емельяненко: Бойцы Fedor Team не будут помогать готовиться к бою с Митрионом

Известный боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, что в подготовке к бою с Мэттом Митрионом не будут задействованы члены команды Fedor Team.

«В этот раз Fedor Team не будет участвовать. Ребята остаются в Старом Осколе и будут готовиться к своим боям, которые пройдут позже моего. Я поеду в Голландию один, а команду под меня подбирают мои тренеры из Голландии. Подбирают стойку и манеру под Митриона. Звонили Питер Тайсе, Максим Деккер и сказали, что подобрали таких ребят, которые по весу и манере работы напоминают Митриона. Всё готово», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.

Бой Емельяненко — Митрион состоится 24 июня в Нью-Йорке в рамках очередного турнира Bellator.
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