Ф. Емельяненко: Бойцы Fedor Team не будут помогать готовиться к бою с Митрионом

«В этот раз Fedor Team не будет участвовать. Ребята остаются в Старом Осколе и будут готовиться к своим боям, которые пройдут позже моего. Я поеду в Голландию один, а команду под меня подбирают мои тренеры из Голландии. Подбирают стойку и манеру под Митриона. Звонили Питер Тайсе, Максим Деккер и сказали, что подобрали таких ребят, которые по весу и манере работы напоминают Митриона. Всё готово», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.

Бой Емельяненко — Митрион состоится 24 июня в Нью-Йорке в рамках очередного турнира Bellator.