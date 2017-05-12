Куат «Найман» Хамитов: Мой друг Тито Ортис зовет меня в Belator

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Один из самых известных казахстанских бойцов смешанного стиля Куат Хамитов побывал в редакции «PROСПОРТ» и рассказал о причинах своего поражения на турнире во Владивостоке, где наибольшими темпами развиваются смешанные единоборства, куда планирует перейти в скором времени и как относится к отечественным законопроектам.

«В бою с Алибековым должна была быть как минимум ничья»

— Начнем с последних событий. В апреле вы уступили в чемпионском бою россиянину МагомедсайгидуАлибекову. Сейчас, спустя время, можете назвать причину поражения?

— Почему проиграл? Потому что выступал на чужой земле. Судьи просто не отдали мне победу. Тактика на бой была правильной — в первом раунде я должен был свести бой к ничьей, втором и третьем — отдать с небольшим преимуществом, а заключительные, так называемые чемпионские раунды, — выиграть. Все шло по плану, но судьи решили иначе. Там как минимум должна быть ничья.

— Сразу же после поединка было объявлено, что будет реванш. Есть ли сейчас какая-то конкретика?

— Я планирую вернуться в «клетку» в конце сентября на турнире FightNights. Если все пойдет как запланировано, то это будет матч-реванш с Алибековым. Но уже на нашей земле, в Алматы. Судьи здесь будут судить квалифицированно, но я постараюсь не довести дело до этого — хочу нокаутировать Магомедсайгида. Наш бой будет главным боем вечера. Главное, чтобы Алибеков не получил травму. Впрочем, если будет не он, то мне все равно, с кем драться за чемпионский пояс.

— У вас заключен контракт с какой-то компанией?

— У меня есть своя команда — менеджер, который находится в Китае, и пиар-менеджер, он проживает в Казахстане. Также мы заключили контракты с двумя организациями — российской FightNights и китайской WBK. К слову, поскольку я владею чемпионским поясом WBK в своей весовой категории, то должен провести по нему защиту. Это планируется сделать в конце июня — начале июля в Китае. Вот сейчас жду решения, и как только все решится, начну подготовку к нему.

— Насколько развиты смешанные единоборства в Китае?

— Они на очень высоком уровне. Из этой страны в самой престижной организации — UFC — выступает около 10 бойцов. В Казахстане пока нет ни одного бойца такого уровня. В СНГ, как мне кажется, тоже. В Китае каждую неделю, каждый месяц проводится по 8−10 турниров. И выступать там очень сложно, потому что туда съезжаются бойцы из Америки, Европы и Азии и живут там. И поэтому это только название — поединки с китайскими бойцами. На самом деле дерешься против всего мира. Там платят очень хорошо — больше, чем во многих других странах. И все рвутся туда. Не стоит забывать, что UFC выкупила китайская компания — это уже говорит о многом. Китайский рынок захватывает все. Поскольку я № 1 в весовой категории 70 кг в Китае, то думаю, что мне будет легче прорваться на мировую арену.

«Выступая за Bellator ты не сможешь драться в UFC»

— К слову, о весовых категориях. Всех взбудоражило известие о том, что Хабиб Нурмагомедов не смог уложиться в свой весовой лимит и сорвал бой с Фергюссоном. Как у вас обстоят с этим дела?

— Проблем с весогонкой у меня нет. Я максимально «сгоняю» 10 кг. Только в последнем бою с Алибековым у меня были определенные трудности. Были проблемы с акклиматизацией и разницей в часовых поясах — дрались во Владивостоке. Два дня перед турниром не мог спать. И поэтому трудновато скидывал последние кг. Если я перейду в UFC, то планирую оказаться в категории до 66 кг — спуститься вниз. Если вы заметили, то многие бойцы в моем весе — тот же Алибеков — намного крупнее меня. Они гоняют около 16−17 кг. И у них в бою появляется преимущество — они попросту тяжелее меня.

— За сутки после контрольного взвешивания сколько кг вы набираете?

— Я — около 7−8 кг. Все остальные по-разному — от 4−5 до 10−15 кг.

— Как у нас обстоит дело с развитием смешанных единоборств?

— Очень хорошо. Есть интерес и со стороны государства, и населения, и спонсоров. В нашей стране существует несколько федераций ММА, появляются различные организации, и я рад, что идет такое развитие. Раз есть развитие, значит, есть конкуренция, а если есть конкуренция, то повышается и общий уровень. Это происходит и у любителей, и у профессионалов. Оценить могу на твердую четверку или даже пятерку. Главное — не останавливаться. И стремиться выступать в лучших организациях — UFC, Bellator и так далее.

— Каким вы видите дальнейшее развитие своей карьеры? Есть ли какая-то определенная цель, например попасть в UFC?

— Конечно, UFC — это вершина современного ММА. Но поскольку во многом я действую один, то всегда буду стараться выступать в лучших организациях и на лучших аренах. Почему я заключил контракт с FightNights? Потому что они считаются лучшей организацией в СНГ. И они продолжают расти. К тому же благодаря им рассылается видео моих боев в Европу и Америку. Я являюсь № 1 в Китае. В Казахстане и Центральной Азии считаюсь одним из лучших бойцов. И передо мной стоит задача завоевать публику в России. В Китае, в Азии я уже известен. Нужно встать на ноги на территории СНГ. Потом я уже могу двигаться дальше. У меня осталось три боя по контракту с FightNights, я собираюсь их выиграть и в конце этого года, может, чуть позже, хочу подписаться с Bellator. Эту организацию я выбрал, потому что мой друг и кумир Тито Ортис, с которым часто переписываюсь, зовет меня к ним. К слову, Ортис хочет приехать к нам. Но тут нужно все хорошо взвесить, потому что, выступая за Bellator, ты не сможешь драться в UFC, и наоборот. Я в раздумьях.

— Как-то идет контактирование наших бойцов и западных организаций?

— Конечно. Переговоры ведутся со многими, но есть один нюанс — смотрится не только сам боец, его уровень, хотя и это тоже важно, но и общий рынок. Его раскрученность, популярность ММА в стране, умение вести себя. У нас совсем другой менталитет, а им нужно шоу. Нужны яркие бойцы, нужны те, кто поднимет их организацию на новый уровень. В первую очередь смотрят на это. Потом смотрят на деньги — весь спорт сейчас стоит на этом. Все зависит от телеканалов, рейтингов. Когда наши каналы будут готовы покупать трансляции, тогда ведущие организации с удовольствием станут приглашать наших бойцов. Но мы придем к этому.