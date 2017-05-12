Павел Гордеев сразится с Тилем Кинне на турнире M-1 Challenge 77

Соперником россиянина будет победитель Road To M-1 Germany немец Тиль Кинне (5−1−0).

«Тилль Кинне одержал в своей профессиональной карьере 5 досрочных побед и все — нокаутом. В единственном бою, который продлился всё отведённое время, немецкий боец уступил. Выиграв Гран-При Road To M-1 в Германии, он получил право подписать контракт с M-1 Global, и на турнире в Сочи состоится его первый бой в российском промоушене», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.