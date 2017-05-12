Павел Гордеев сразится с Тилем Кинне на турнире M-1 Challenge 77
Небитый российский боец смешанного стиля Павел Гордеев (6−0−0) проведёт свой следующий поединок на турнире M-1 Challenge 77, который состоится 19 мая в Сочи.
Соперником россиянина будет победитель Road To M-1 Germany немец Тиль Кинне (5−1−0).
«Тилль Кинне одержал в своей профессиональной карьере 5 досрочных побед и все — нокаутом. В единственном бою, который продлился всё отведённое время, немецкий боец уступил. Выиграв
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter