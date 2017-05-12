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12 мая 2017, 11:54 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Павел Гордеев сразится с Тилем Кинне на турнире M-1 Challenge 77

Небитый российский боец смешанного стиля Павел Гордеев (6−0−0) проведёт свой следующий поединок на турнире M-1 Challenge 77, который состоится 19 мая в Сочи.

Соперником россиянина будет победитель Road To M-1 Germany немец Тиль Кинне (5−1−0).

«Тилль Кинне одержал в своей профессиональной карьере 5 досрочных побед и все — нокаутом. В единственном бою, который продлился всё отведённое время, немецкий боец уступил. Выиграв Гран-При Road To M-1 в Германии, он получил право подписать контракт с M-1 Global, и на турнире в Сочи состоится его первый бой в российском промоушене», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.
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