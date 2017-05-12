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12 мая 2017, 9:37 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Определились чемпионы России по ММА

В Ростове-на-Дону состоялся заключительный день чемпионата России по ММА, определивший чемпионов и призёров в восьми весовых категориях.

Результаты.

Весовая категория: до 56,7 кг.

1-е место: Даитбегов Магомед (Москва).

2-е место: Шейхмагомедов Магомедрасул (ЦФО).

3-е место: Сиражудинов Магомедгаджи (СКФО).

3-е место: Цой Андрей (ДВФО).

Весовая категория до 61,2 кг.

1-е место: Заваев Гаджимурад (УРФО).

2-е место: Магомедов Шарапудин (ПФО).

3-е место: Нурмагомедов Омар (СКФО).

3-е место: Абдулхамидов Шамиль (Москва).

Весовая категория до 65,8 кг.

1-е место: Гайирбегов Абдулмуталип (ЦФО).

2-е место: Ашурлаев Наби (СКФО).

3-е место: Курбанов Рашид (ЮФО).

3-е место: Егоян Владимир (ЮФО).

Весовая категория до 70,3 кг.

1-е место: Абдулхаликов Али (ЦФО).

2-е место: Омаров Ислам (УРФО).

3-е место: Рабаданов Гаджи (УРФО).

3-е место: Абдусаламов Магомед (Москва).

Весовая категория до 77,1 кг.

1-е место: Магомедкиримов Магомед (Москва).

2-е место: Гаджидаудов Устармагомед (УРФО).

3-е место: Мусаев Шамиль (ЦФО).

3-е место: Магомедов Камал (ЦФО).

Весовая категория до 84 кг.

1-е место: Хирамагомедов Гамзат (Москва).

2-е место: Шахрудинов Магомед (УРФО).

3-е место: Умалатов Магомед (ЮФО).

3-е место: Мутаев Магомед (УРФО).

Весовая категория до 93 кг.

1-е место: Магомедов Муслим (СКФО).

2-е место: Баширов Гаджимурад (Москва).

3-е место: Гамзатов Шамиль (Москва).

3-е место: Насрудинов Насрудин (ЦФО).

Весовая категория свыше 93 кг.

1-е место: Малыхин Анатолий (ЦФО).

2-е место: Расулов Салимгерей (Москва).

3-е место: Куниев Ризван (СКФО).

3-е место: Гончаров Евгений (ЮФО).

Командный зачёт:

1-е место: Москва.

2-е место: ЦФО.

3-е место: УРФО.
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