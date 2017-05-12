Определились чемпионы России по ММА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная ассоциация смешанных единоборств (WMMAA) в ближайшее время может признать и официально утвердить правила проведения женских боев. Об этом ТАСС сообщил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.