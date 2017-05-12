Определились чемпионы России по ММА
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Ростове-на-Дону состоялся заключительный день чемпионата России по ММА, определивший чемпионов и призёров в восьми весовых категориях.
Результаты.
Весовая категория: до 56,7 кг.
1-е место: Даитбегов Магомед (Москва).
2-е место: Шейхмагомедов Магомедрасул (ЦФО).
3-е место: Сиражудинов Магомедгаджи (СКФО).
3-е место: Цой Андрей (ДВФО).
Весовая категория до 61,2 кг.
1-е место: Заваев Гаджимурад (УРФО).
2-е место: Магомедов Шарапудин (ПФО).
3-е место: Нурмагомедов Омар (СКФО).
3-е место: Абдулхамидов Шамиль (Москва).
Весовая категория до 65,8 кг.
1-е место: Гайирбегов Абдулмуталип (ЦФО).
2-е место: Ашурлаев Наби (СКФО).
3-е место: Курбанов Рашид (ЮФО).
3-е место: Егоян Владимир (ЮФО).
Весовая категория до 70,3 кг.
1-е место: Абдулхаликов Али (ЦФО).
2-е место: Омаров Ислам (УРФО).
3-е место: Рабаданов Гаджи (УРФО).
3-е место: Абдусаламов Магомед (Москва).
Весовая категория до 77,1 кг.
1-е место: Магомедкиримов Магомед (Москва).
2-е место: Гаджидаудов Устармагомед (УРФО).
3-е место: Мусаев Шамиль (ЦФО).
3-е место: Магомедов Камал (ЦФО).
Весовая категория до 84 кг.
1-е место: Хирамагомедов Гамзат (Москва).
2-е место: Шахрудинов Магомед (УРФО).
3-е место: Умалатов Магомед (ЮФО).
3-е место: Мутаев Магомед (УРФО).
Весовая категория до 93 кг.
1-е место: Магомедов Муслим (СКФО).
2-е место: Баширов Гаджимурад (Москва).
3-е место: Гамзатов Шамиль (Москва).
3-е место: Насрудинов Насрудин (ЦФО).
Весовая категория свыше 93 кг.
1-е место: Малыхин Анатолий (ЦФО).
2-е место: Расулов Салимгерей (Москва).
3-е место: Куниев Ризван (СКФО).
3-е место: Гончаров Евгений (ЮФО).
Командный зачёт:
1-е место: Москва.
2-е место: ЦФО.
3-е место: УРФО.
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