Емельяненко: международная ассоциация планирует ввести правила женских боев ММА

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«На данный момент у нас нет в регламенте женских боев, — сказал Емельяненко. — Международная ассоциация ММА планирует их ввести. Этот вопрос неоднократно поднимался, возможно, в ближайшее время это получит какой-то статус. Но я не сторонник женских боев».

В настоящее время женские бои активно развиваются в мире. В частности, сильнейшая лига мира — Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) — проводит соревнования среди женщин по трем весовым категориям.