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12 мая 2017, 8:41 | Летние: Единоборства | ТАСС

Емельяненко: Международная ассоциация планирует ввести правила женских боев ММА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная ассоциация смешанных единоборств (WMMAA) в ближайшее время может признать и официально утвердить правила проведения женских боев. Об этом ТАСС сообщил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

По словам президента Союза ММА России он не является сторонником женских боев. Увеличить
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«На данный момент у нас нет в регламенте женских боев, — сказал Емельяненко. — Международная ассоциация ММА планирует их ввести. Этот вопрос неоднократно поднимался, возможно, в ближайшее время это получит какой-то статус. Но я не сторонник женских боев».

В настоящее время женские бои активно развиваются в мире. В частности, сильнейшая лига мира — Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) — проводит соревнования среди женщин по трем весовым категориям.
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